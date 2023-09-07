Рейтинг@Mail.ru
В Грозном из-за непогоды погиб рабочий - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:14 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/rabochiy-1894673139.html
В Грозном из-за непогоды погиб рабочий
В Грозном из-за непогоды погиб рабочий - РИА Новости, 07.09.2023
В Грозном из-за непогоды погиб рабочий
В результате непогоды в Грозном погиб рабочий, который, предположительно, упал со строительного крана, рухнувшего из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:14
2023-09-07T09:14
происшествия
грозный
чеченская республика (чечня)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. В результате непогоды в Грозном погиб рабочий, который, предположительно, упал со строительного крана, рухнувшего из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Чечни. "Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт смерти человека, который упал с высоты", - отметили в пресс-службе Минздрава Чечни. Шквалистый ветер, ливень и град обрушились вечером в среду на Грозный, пострадали дома, повалило деревья и столбы. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил экстренным службам оценить ущерб последствий непогоды в регионе и немедленно приступить к их ликвидации.
https://ria.ru/20230906/posetitel-1894554404.html
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, грозный, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Грозный, Чеченская республика (Чечня)
В Грозном из-за непогоды погиб рабочий

В Грозном рабочий, предположительно, упал с рухнувшего из-за ветра крана

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. В результате непогоды в Грозном погиб рабочий, который, предположительно, упал со строительного крана, рухнувшего из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Чечни.
"Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт смерти человека, который упал с высоты", - отметили в пресс-службе Минздрава Чечни.
Шквалистый ветер, ливень и град обрушились вечером в среду на Грозный, пострадали дома, повалило деревья и столбы. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил экстренным службам оценить ущерб последствий непогоды в регионе и немедленно приступить к их ликвидации.
Автомобили Следственного комитета РФ и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
В Казани посетитель бара умер после удара от охранника заведения
Вчера, 15:42
 
ПроисшествияГрозныйЧеченская республика (Чечня)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала