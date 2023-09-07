https://ria.ru/20230907/rabochiy-1894673139.html
В Грозном из-за непогоды погиб рабочий
В Грозном из-за непогоды погиб рабочий - РИА Новости, 07.09.2023
В Грозном из-за непогоды погиб рабочий
В результате непогоды в Грозном погиб рабочий, который, предположительно, упал со строительного крана, рухнувшего из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T09:14
2023-09-07T09:14
2023-09-07T09:14
происшествия
грозный
чеченская республика (чечня)
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ГРОЗНЫЙ, 7 сен - РИА Новости. В результате непогоды в Грозном погиб рабочий, который, предположительно, упал со строительного крана, рухнувшего из-за сильного ветра, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава Чечни. "Бригада скорой медицинской помощи, прибывшая на место происшествия, зафиксировала факт смерти человека, который упал с высоты", - отметили в пресс-службе Минздрава Чечни. Шквалистый ветер, ливень и град обрушились вечером в среду на Грозный, пострадали дома, повалило деревья и столбы. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил экстренным службам оценить ущерб последствий непогоды в регионе и немедленно приступить к их ликвидации.
https://ria.ru/20230906/posetitel-1894554404.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, грозный, чеченская республика (чечня)
Происшествия, Грозный, Чеченская республика (Чечня)
В Грозном из-за непогоды погиб рабочий
В Грозном рабочий, предположительно, упал с рухнувшего из-за ветра крана