https://ria.ru/20230907/primore-1894660940.html

Активисты во Владивостоке оборудовали спортивно-событийную площадку

Активисты во Владивостоке оборудовали спортивно-событийную площадку - РИА Новости, 07.09.2023

Активисты во Владивостоке оборудовали спортивно-событийную площадку

Активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) "Первый Луговой" во Владивостоке построили спортивно-событийную площадку на деньги регионального... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T05:47

2023-09-07T05:47

2023-09-07T05:47

владивосток

россия

общество

олег кожемяко

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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Активисты территориального общественного самоуправления (ТОС) "Первый Луговой" во Владивостоке построили спортивно-событийную площадку на деньги регионального гранта, сообщает правительство Приморья. Отмечается, что ТОС создан в мае из 600 жителей дома по улице Луговая, 68. Они победили в краевом конкурсе грантов и получили 1,5 миллиона рублей на оборудование площадки. "Сейчас на площадке установлены спортивные тренажеры для людей всех возрастов, игровой комплекс для детей, а также обновлено покрытие", - говорится в сообщении. Члены ТОС в будущем планируют установить здесь видеонаблюдение, провести освещение и оборудовать сцену. Площадку осмотрел глава Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что власти планируют увеличить суммы грантов на такие цели, по отдельным ТОСам – до 3 миллионов рублей. Активисты попросили губернатора помочь сделать рядом скейт-парк для детей со всего района. Кожемяко поддержал идею и поручил разработать соответствующий проект. По данным правительства региона, в крае создано более 200 ТОС. Им выделено 280 миллионов рублей. В регионе в сфере благоустройства реализуются инициированная Кожемяко программа "1000 дворов", разработанная Минвостокразвития РФ программа "1000 дворов Дальнего Востока", федеральная программа "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда". Работы идут по результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, регионального конкурса "Твой проект" и в рамках проектов ТОС. С 2019 года по этим программам было благоустроено около 4 тысяч дворов и общественных территорий, в том числе в прошлом году – свыше 500, с начала этого года - свыше 150 дворовых и общественных пространств. В конце мая Кожемяко открыл Центр гражданских инициатив для координации деятельности ТОС. В Приморье 23 мая и 7 июля прошли форумы общественников, где власти подвели итоги конкурса грантов, направленных на благоустройство, для ТОС и инициативных групп граждан. На втором форуме Кожемяко заявил, что в два раза увеличен бюджет на грантовые программы - до 280 миллионов рублей. Губернатор также отмечал, что сейчас в регионе насчитывается 340 ТОСов и инициативных групп в сфере благоустройства.

https://ria.ru/20220906/vladivostok-1814751329.html

https://realty.ria.ru/20230207/vladivostok-1850343209.html

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владивосток, россия, общество, олег кожемяко