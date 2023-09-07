Пресс-конференция, посвященная Премии ВОИР, состоялась в Москве
© РИА Новости / Виталий БелоусовПресс-конференция, посвященная приему заявок на Премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
Пресс-конференция, посвященная приему заявок на Премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов
МОСКВА, 7 сен - Пресс-служба Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. 31 августа состоялась пресс-конференция, посвященная приему заявок на Премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) - 2023.
Региональный этап проводится до 30 сентября 2023 года.
В мероприятии приняли участие известные российские изобретатели.
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"Премия ВОИР – путёвка в жизнь для изобретательских идей. Особенность современной премии в том, что проекты, отобранные жюри, будут в фокусе внимания как правительства, так и бизнес-структур", – рассказал генеральный директор ВОИР Антон Ищенко.
На встрече обсудили:
- изобретательские традиции, историю Премии ВОИР и цели современного конкурса;
- стимулирование изобретательской деятельности, направленной на развитие научно-производственной кооперации;
- пути внедрения и коммерциализации изобретений;
- инновационные проекты изобретателей.
Премия ВОИР включена в официальный план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России. Мероприятия, связанные с проведением конкурсного отбора на соискание звания "Лауреат Премии ВОИР" в 2023 году, станут частью проекта "Фестиваль ВОИР: Наука и изобретения для жизни", который поддержан грантом Минобрнауки России.
Размер главной Премии ВОИР за изобретение с наилучшим коммерческим потенциалом в гражданской сфере составляет 1 миллион рублей, размер молодежной Премии ВОИР для изобретателей в возрасте до 35 лет – 200 тысяч рублей.
В рамках Премии будут вручены специальные призы:
- в номинации "Лучшее изобретение в интересах АО "РЖД";
- в номинации "Импакт-проекты" – проекты, которые имеют измеримый социальный или экологический эффект. Совместно с Импакт Ассоциацией Аванта;
- в номинации "Агротех-проекты" – самые инновационные прикладные решения в области сельского хозяйства. Совместно с АгроИнвестКлуб от Россельхозбанка;
- в номинации "Цифровая медицина" – проекты, которые выводят современную медицину на следующий технологический уровень. Совместно с Genome Capital и Сколково;
- в номинации "Лучшая технологическая разработка женщины изобретателя" – совместно с Женской Лигой ВОИР;
- в номинации "Лучшее решение в сфере систем хранения энергии и транспорта на сжатом/сжиженном воздухе".
Среди участников пресс-конференции также были представители технологического предпринимательства – РЭК "РУСЭЛПРОМ", инновационная компания "ЭФАМ" и другие.
Координаты председателей ВОИР для отправки проектов доступны на сайте ВОИР: https://www.ros-voir.ru/ru/contest/5.
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