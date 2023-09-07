https://ria.ru/20230907/press-konferentsiya-1894797552.html

Пресс-конференция, посвященная Премии ВОИР, состоялась в Москве

Пресс-конференция, посвященная Премии ВОИР, состоялась в Москве - РИА Новости, 07.09.2023

Пресс-конференция, посвященная Премии ВОИР, состоялась в Москве

31 августа состоялась пресс-конференция, посвященная приему заявок на Премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) - 2023. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:54

2023-09-07T16:54

2023-09-07T16:54

пресс-релизы

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МОСКВА, 7 сен - Пресс-служба Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов. 31 августа состоялась пресс-конференция, посвященная приему заявок на Премию Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР) - 2023.Региональный этап проводится до 30 сентября 2023 года.В мероприятии приняли участие известные российские изобретатели."Премия ВОИР – путёвка в жизнь для изобретательских идей. Особенность современной премии в том, что проекты, отобранные жюри, будут в фокусе внимания как правительства, так и бизнес-структур", – рассказал генеральный директор ВОИР Антон Ищенко.На встрече обсудили:Премия ВОИР включена в официальный план мероприятий Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России. Мероприятия, связанные с проведением конкурсного отбора на соискание звания "Лауреат Премии ВОИР" в 2023 году, станут частью проекта "Фестиваль ВОИР: Наука и изобретения для жизни", который поддержан грантом Минобрнауки России.Размер главной Премии ВОИР за изобретение с наилучшим коммерческим потенциалом в гражданской сфере составляет 1 миллион рублей, размер молодежной Премии ВОИР для изобретателей в возрасте до 35 лет – 200 тысяч рублей.В рамках Премии будут вручены специальные призы:Среди участников пресс-конференции также были представители технологического предпринимательства – РЭК "РУСЭЛПРОМ", инновационная компания "ЭФАМ" и другие.Координаты председателей ВОИР для отправки проектов доступны на сайте ВОИР: https://www.ros-voir.ru/ru/contest/5.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

пресс-релизы