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В Донецке потушили начавшийся после обстрела пожар
В Донецке потушили начавшийся после обстрела пожар - РИА Новости, 07.09.2023
В Донецке потушили начавшийся после обстрела пожар
Пожарные Донецка ликвидировали пожар в Киевском районе города, начавшийся из-за обстрела, сообщило МЧС ДНР в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:56
2023-09-07T16:56
2023-09-07T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сцкк
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Пожарные Донецка ликвидировали пожар в Киевском районе города, начавшийся из-за обстрела, сообщило МЧС ДНР в телеграм-канале ведомства."13.26 (совпадает с мск - ред.) на линию "101" поступило сообщение о пожаре на улице Куинджи в Киевском районе Донецка. К месту вызова направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли двухэтажного жилого дома на площади 80 квадратных метров", - сообщили в МЧС ДНР. В ведомстве добавили, что уже в 14.05 пожар был локализован, а в 14.47 - полностью ликвидирован. "Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета", - уточнили в министерстве. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что украинские войска в 13.20 выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Сайфуллин о боевой технике НАТО неприспособленной для украинских грунтов
У стран НАТО тяжелы для украинских грунтов не только танки, но и инженерные машины - "после дождичка просто встают под своей массой, и их самих надо вытаскивать", рассказал РИА Новости Герой России Рустам Сайфуллин
2023-09-07T16:56
true
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РИА Новости
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в мире, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СЦКК
В Донецке потушили начавшийся после обстрела пожар
МЧС ДНР: в Киевском районе Донецка потушили пожар, начавшийся из-за обстрела