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В Донецке потушили начавшийся после обстрела пожар

В Донецке потушили начавшийся после обстрела пожар - РИА Новости, 07.09.2023

В Донецке потушили начавшийся после обстрела пожар

Пожарные Донецка ликвидировали пожар в Киевском районе города, начавшийся из-за обстрела, сообщило МЧС ДНР в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:56

2023-09-07T16:56

2023-09-07T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сцкк

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Пожарные Донецка ликвидировали пожар в Киевском районе города, начавшийся из-за обстрела, сообщило МЧС ДНР в телеграм-канале ведомства."13.26 (совпадает с мск - ред.) на линию "101" поступило сообщение о пожаре на улице Куинджи в Киевском районе Донецка. К месту вызова направлено пожарно-спасательное отделение. По прибытии установлено горение кровли двухэтажного жилого дома на площади 80 квадратных метров", - сообщили в МЧС ДНР. В ведомстве добавили, что уже в 14.05 пожар был локализован, а в 14.47 - полностью ликвидирован. "Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета", - уточнили в министерстве. Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщали, что украинские войска в 13.20 выпустили шесть ракет из РСЗО по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сцкк, видео