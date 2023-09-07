https://ria.ru/20230907/pozhar-1894763000.html
В Москве загорелся завод "Салют"
В Москве загорелся завод "Салют" - РИА Новости, 07.09.2023
В Москве загорелся завод "Салют"
Пожар произошел на научно-производственном предприятии "Салют" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:59
2023-09-07T14:59
2023-09-07T15:30
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пожар произошел на научно-производственном предприятии "Салют" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание на территории завода "Салют" на улице Плеханова. В целях безопасности проведена эвакуация людей", — сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, сообщение о пожаре по адресу: улица Плеханова, дом 6, корпус 1, поступило в 13:51. Людей эвакуировали до прибытия спасателей.В 14:15 возгорание удалось локализовать на площади шести квадратных метров, а в 14:18 — полностью ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.
https://ria.ru/20230907/pozhar-1894659827.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся завод "Салют"
В Москве в здании научно-производственного предприятия "Салют" произошел пожар