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В Москве загорелся завод "Салют" - РИА Новости, 07.09.2023
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14:59 07.09.2023 (обновлено: 15:30 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/pozhar-1894763000.html
В Москве загорелся завод "Салют"
В Москве загорелся завод "Салют" - РИА Новости, 07.09.2023
В Москве загорелся завод "Салют"
Пожар произошел на научно-производственном предприятии "Салют" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:59
2023-09-07T15:30
происшествия
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пожар произошел на научно-производственном предприятии "Салют" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. &quot;Произошло возгорание на территории завода &quot;Салют&quot; на улице Плеханова. В целях безопасности проведена эвакуация людей&quot;, — сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, сообщение о пожаре по адресу: улица Плеханова, дом 6, корпус 1, поступило в 13:51. Людей эвакуировали до прибытия спасателей.В 14:15 возгорание удалось локализовать на площади шести квадратных метров, а в 14:18 — полностью ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.
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происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся завод "Салют"

В Москве в здании научно-производственного предприятия "Салют" произошел пожар

© РИА Новости / Александр Кожохин | Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пожар произошел на научно-производственном предприятии "Салют" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«

"Произошло возгорание на территории завода "Салют" на улице Плеханова. В целях безопасности проведена эвакуация людей", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, сообщение о пожаре по адресу: улица Плеханова, дом 6, корпус 1, поступило в 13:51. Людей эвакуировали до прибытия спасателей.
В 14:15 возгорание удалось локализовать на площади шести квадратных метров, а в 14:18 — полностью ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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