https://ria.ru/20230907/pozhar-1894763000.html

В Москве загорелся завод "Салют"

В Москве загорелся завод "Салют" - РИА Новости, 07.09.2023

В Москве загорелся завод "Салют"

Пожар произошел на научно-производственном предприятии "Салют" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:59

2023-09-07T14:59

2023-09-07T15:30

происшествия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Пожар произошел на научно-производственном предприятии "Салют" на востоке Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "Произошло возгорание на территории завода "Салют" на улице Плеханова. В целях безопасности проведена эвакуация людей", — сказал собеседник агентства.Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС, сообщение о пожаре по адресу: улица Плеханова, дом 6, корпус 1, поступило в 13:51. Людей эвакуировали до прибытия спасателей.В 14:15 возгорание удалось локализовать на площади шести квадратных метров, а в 14:18 — полностью ликвидировать. Информация о пострадавших не поступала.

https://ria.ru/20230907/pozhar-1894659827.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)