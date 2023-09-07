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В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома
В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома - РИА Новости, 07.09.2023
В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома
Нежилой двухэтажный дом поврежден в Батайске Ростовской области, причины устанавливаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:34
2023-09-07T06:34
2023-09-07T06:35
батайск
ростовская область
василий голубев
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нежилой двухэтажный дом поврежден в Батайске Ростовской области, причины устанавливаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. "Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230907/domodedovo-1894662007.html
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батайск, ростовская область, василий голубев, происшествия
Батайск, Ростовская область, Василий Голубев, Происшествия
В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома
Губернатор Голубев: в Батайске Ростовской области поврежден нежилой дом