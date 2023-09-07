https://ria.ru/20230907/povrezhdenie-1894662636.html

В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома

В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома - РИА Новости, 07.09.2023

В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома

Нежилой двухэтажный дом поврежден в Батайске Ростовской области, причины устанавливаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T06:34

2023-09-07T06:34

2023-09-07T06:35

батайск

ростовская область

василий голубев

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889523142_0:351:3016:2048_1920x0_80_0_0_59b6fe867a2af86932a0f38abbe6dd74.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нежилой двухэтажный дом поврежден в Батайске Ростовской области, причины устанавливаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. "Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230907/domodedovo-1894662007.html

батайск

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

батайск, ростовская область, василий голубев, происшествия