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В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома - РИА Новости, 07.09.2023
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06:34 07.09.2023 (обновлено: 06:35 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/povrezhdenie-1894662636.html
В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома
В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома - РИА Новости, 07.09.2023
В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома
Нежилой двухэтажный дом поврежден в Батайске Ростовской области, причины устанавливаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:34
2023-09-07T06:35
батайск
ростовская область
василий голубев
происшествия
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нежилой двухэтажный дом поврежден в Батайске Ростовской области, причины устанавливаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев. "Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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батайск, ростовская область, василий голубев, происшествия
Батайск, Ростовская область, Василий Голубев, Происшествия
В Батайске Ростовской области выясняют причину повреждения нежилого дома

Губернатор Голубев: в Батайске Ростовской области поврежден нежилой дом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сотрудник полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Нежилой двухэтажный дом поврежден в Батайске Ростовской области, причины устанавливаются, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.
"Специалисты устанавливают причины повреждения гостевого нежилого двухэтажного дома в центре Батайска. На месте работают все службы, глава администрации города. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
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БатайскРостовская областьВасилий ГолубевПроисшествия
 
 
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