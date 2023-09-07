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ВСУ потеряли до 180 солдат на Южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 180 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.09.2023

ВСУ потеряли до 180 солдат на Южнодонецком направлении

Украинские военнослужащие на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 180 солдат, две бронемашины, польскую самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:39

2023-09-07T13:39

2023-09-07T13:42

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

киев

донецкая народная республика

старомайорское

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинские военнослужащие на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 180 солдат, две бронемашины, польскую самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30 и один "Гиацинт-Б", сообщили в четверг в Минобороны РФ."Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Старомайорского в ДНР."Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

донецкая народная республика

старомайорское

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вооруженные силы украины, россия, киев, донецкая народная республика, старомайорское