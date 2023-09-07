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ВСУ потеряли до 180 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:39 07.09.2023 (обновлено: 13:42 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/poteri-1894739129.html
ВСУ потеряли до 180 солдат на Южнодонецком направлении
ВСУ потеряли до 180 солдат на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 07.09.2023
ВСУ потеряли до 180 солдат на Южнодонецком направлении
Украинские военнослужащие на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 180 солдат, две бронемашины, польскую самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:39
2023-09-07T13:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
киев
донецкая народная республика
старомайорское
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинские военнослужащие на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 180 солдат, две бронемашины, польскую самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30 и один "Гиацинт-Б", сообщили в четверг в Минобороны РФ."Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Старомайорского в ДНР."Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
донецкая народная республика
старомайорское
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вооруженные силы украины, россия, киев, донецкая народная республика, старомайорское
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Донецкая Народная Республика, Старомайорское
ВСУ потеряли до 180 солдат на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 180 человек, две Д-30 на Южнодонецком направлении

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Украинские военнослужащие на южнодонецком направлении потеряли за сутки до 180 солдат, две бронемашины, польскую самоходную артустановку Krab, две гаубицы Д-30 и один "Гиацинт-Б", сообщили в четверг в Минобороны РФ.
"Потери противника составили до 180 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две гаубицы Д-30 и одно орудие "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" вместе с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделениям ВСУ в районе Старомайорского в ДНР.
"Кроме того, в районе населенного пункта Новомайорское Донецкой Народной Республики отражена атака противника, а также пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп ВСУ", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКиевДонецкая Народная РеспубликаСтаромайорское
 
 
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