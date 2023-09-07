Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:22 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/postradavshie-1894769815.html
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло - РИА Новости, 07.09.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:22
2023-09-07T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
украина
иван приходько
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631228_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_75a9995f656c9b9214e56c30d15e7aa6.jpg
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале."По уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен еще один мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра.Ранее Приходько сообщил о двух подростках и еще одном мирном жителе, пострадавших в результате обстрела Горловки. Кроме того, мэр сообщил о разрывах украинских снарядов около одной из школ города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html
горловка
калининский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875631228_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_62f813129324e3ca72f3479a671a2565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, калининский район, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Калининский район, Украина, Иван Приходько
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло

Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОстатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке
Остатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Остатки снаряда рядом с жилыми домами в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале.
«
"По уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен еще один мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра.
Ранее Приходько сообщил о двух подростках и еще одном мирном жителе, пострадавших в результате обстрела Горловки. Кроме того, мэр сообщил о разрывах украинских снарядов около одной из школ города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военнослужащие под Артемовском - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
Такого не ожидали: в США рассказали о сюрпризе российских генералов для ВСУ
6 сентября, 15:16
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаКалининский районУкраинаИван Приходько
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала