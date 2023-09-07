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Число пострадавших при обстреле Горловки возросло
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло - РИА Новости, 07.09.2023
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло
Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T15:22
2023-09-07T15:22
2023-09-07T15:22
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
калининский район
украина
иван приходько
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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск увеличилось до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько в телеграм-канале."По уточненным данным, вследствие обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен еще один мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра.Ранее Приходько сообщил о двух подростках и еще одном мирном жителе, пострадавших в результате обстрела Горловки. Кроме того, мэр сообщил о разрывах украинских снарядов около одной из школ города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230906/syurpriz-1894545030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, горловка, калининский район, украина, иван приходько
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Калининский район, Украина, Иван Приходько
Число пострадавших при обстреле Горловки возросло
Мэр Приходько: число пострадавших при обстреле Горловки увеличилось до четырех