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Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894859241.html
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 07.09.2023
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине
Новый пакет американской военной помощи Украине предполагает закупки боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, средств... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T22:26
2023-09-07T22:26
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине предполагает закупки боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы, оборудования для разминирования, услуг технического обеспечения и интеграции противовоздушной обороны, сообщил Пентагон. В министерстве обороны США пояснили, что анонс помощи на 600 миллионов долларов означает начало "процесса контрактования" вооружений, боеприпасов и услуг у оборонной промышленности или партнеров. В пакет вошло оборудование для технического обеспечения и интеграции украинских систем ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров, средства РЭБ и преодоления РЭБ, техника для разминирования, различные услуги. Накануне США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на сумму 175 миллионов долларов из наличия Пентагона.
https://ria.ru/20230907/pomosch-1894857754.html
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в мире, украина, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Пентагон
Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон: новая помощь США Украине включает средства РЭБ и боеприпасы для РСЗО

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США Довер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине предполагает закупки боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы, оборудования для разминирования, услуг технического обеспечения и интеграции противовоздушной обороны, сообщил Пентагон.
В министерстве обороны США пояснили, что анонс помощи на 600 миллионов долларов означает начало "процесса контрактования" вооружений, боеприпасов и услуг у оборонной промышленности или партнеров.
В пакет вошло оборудование для технического обеспечения и интеграции украинских систем ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров, средства РЭБ и преодоления РЭБ, техника для разминирования, различные услуги.
Накануне США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на сумму 175 миллионов долларов из наличия Пентагона.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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