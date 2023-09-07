https://ria.ru/20230907/pomosch-1894859241.html

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине - РИА Новости, 07.09.2023

Пентагон раскрыл детали нового пакета помощи Украине

Новый пакет американской военной помощи Украине предполагает закупки боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, средств... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T22:26

2023-09-07T22:26

2023-09-07T22:26

специальная военная операция на украине

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украина

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ВАШИНГТОН, 7 сен – РИА Новости. Новый пакет американской военной помощи Украине предполагает закупки боеприпасов для реактивных систем залпового огня HIMARS и артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы, оборудования для разминирования, услуг технического обеспечения и интеграции противовоздушной обороны, сообщил Пентагон. В министерстве обороны США пояснили, что анонс помощи на 600 миллионов долларов означает начало "процесса контрактования" вооружений, боеприпасов и услуг у оборонной промышленности или партнеров. В пакет вошло оборудование для технического обеспечения и интеграции украинских систем ПВО, дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 105 миллиметров, средства РЭБ и преодоления РЭБ, техника для разминирования, различные услуги. Накануне США анонсировали очередной пакет военной помощи Украине на сумму 175 миллионов долларов из наличия Пентагона.

https://ria.ru/20230907/pomosch-1894857754.html

украина

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, пентагон