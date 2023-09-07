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Китай выступает за примирение на Корейском полуострове, заявил премьер КНР
Китай выступает за примирение на Корейском полуострове, заявил премьер КНР - РИА Новости, 07.09.2023
Китай выступает за примирение на Корейском полуострове, заявил премьер КНР
Китай выступает за примирение на Корейском полуострове, продолжит прикладывать усилия для содействия переговорам, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:34
2023-09-07T16:34
2023-09-07T16:34
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ли цян
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корейский полуостров
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Китай выступает за примирение на Корейском полуострове, продолжит прикладывать усилия для содействия переговорам, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян. "Китай неуклонно поддерживает содействие примирению и сотрудничеству на Корейском полуострове между южной и северной сторонами. Китай всегда выступал за поддержание мира и стабильности на полуострове, продолжит работать над содействием проведению переговоров и перемирию", - сказал Ли Цян в ходе встречи с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем на полях Восточноазиатского саммита в индонезийской столице Джакарте. Его слова приводит МИД КНР. Ли Цян также отметил, что стороны должны уважать коренные интересы друг друга, защищать китайско-корейские отношения в целом.
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в мире, китай, ли цян, юн сок ель, корейский полуостров, южная корея
В мире, Китай, Ли Цян, Юн Сок Ель, Корейский полуостров, Южная Корея
Китай выступает за примирение на Корейском полуострове, заявил премьер КНР
Ли Цян: КНР выступает за примирение и сотрудничество на Корейском полуострове