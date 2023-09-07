https://ria.ru/20230907/politika-1894795468.html

Политику Байдена не одобряют 58 процентов американцев, показал опрос

Политику Байдена не одобряют 58 процентов американцев, показал опрос - РИА Новости, 07.09.2023

Политику Байдена не одобряют 58 процентов американцев, показал опрос

Более половины американцев считают, что политика, проводимая президентом США Джо Байденом, усугубила экономическую ситуацию в стране, следует из данных опроса,... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:48

2023-09-07T16:48

2023-09-07T16:56

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южная каролина

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более половины американцев считают, что политика, проводимая президентом США Джо Байденом, усугубила экономическую ситуацию в стране, следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS. "Рейтинг одобрения его работы составляет всего лишь 39%, а 58% опрошенных заявляют, что его политика усугубила экономическую ситуацию в стране, что на восемь процентных пунктов больше, чем прошлой осенью", - приводит телеканал результаты опроса. Как отмечает CNN, 70% респондентов считают, что "дела в стране идут плохо", 51% опрошенных заявили, что правительство должно прилагать больше усилий для решения проблем в США. Согласно результатам опроса, рекордно низкое число американцев (28%) заявили, что Байден вызывает у них доверие, и лишь 26% респондентов, что на шесть процентных пунктов ниже, чем в марте, верят, что у Байдена достаточно сил и "сообразительности", чтобы эффективно исполнять обязанности президента. Кроме того, подавляющее большинство (67%) избирателей-демократов и тех, кто придерживается схожих с ними взглядов, считают, что, вероятнее всего, Байден снова станет кандидатом в президенты от Демократической партии. При этом такое же число респондентов из этой группы, что на 13 процентных пунктов больше, чем в марте, заявили, что партия должна выдвинуть кого-то другого вместо Байдена. Почти шесть из десяти зарегистрированных избирателей, принявших участие в опросе, заявили, что в случае участия в выборах 2024 года Джо Байдена и экс-президента США Дональда Трампа их выбор будет в значительной степени мотивирован отношением к последнему. Так, 30% заявили, что они проголосовали бы за Байдена прежде всего для того, чтобы выразить свое несогласие с Трампом, а 29% - что они проголосовали бы за Трампа в основном в знак поддержки бывшего президента США. В опросе CNN, проведенном исследовательской фирмой SSRS, приняли участие 1503 взрослых респондента, среди них 1259 зарегистрированных избирателей и 391 независимых избирателей-демократов и избирателей, придерживающихся взглядов Демократической партии США. Опрос проводился с 25 по 31 августа. Погрешность выборки составила плюс-минус 3,5 процентных пункта. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.

https://ria.ru/20230904/biden-1894081123.html

https://ria.ru/20230721/pereizbranie-1885564315.html

https://ria.ru/20230901/putin-1893601342.html

сша

флорида

южная каролина

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