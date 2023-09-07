https://ria.ru/20230907/politika-1894795468.html
Политику Байдена не одобряют 58 процентов американцев, показал опрос
Политику Байдена не одобряют 58 процентов американцев, показал опрос - РИА Новости, 07.09.2023
Политику Байдена не одобряют 58 процентов американцев, показал опрос
Более половины американцев считают, что политика, проводимая президентом США Джо Байденом, усугубила экономическую ситуацию в стране, следует из данных опроса,... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:48
2023-09-07T16:48
2023-09-07T16:56
в мире
сша
джо байден
оон
президентские выборы в сша
дональд трамп
флорида
южная каролина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3f6017baa0d1926b2de781b680769b25.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более половины американцев считают, что политика, проводимая президентом США Джо Байденом, усугубила экономическую ситуацию в стране, следует из данных опроса, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS. "Рейтинг одобрения его работы составляет всего лишь 39%, а 58% опрошенных заявляют, что его политика усугубила экономическую ситуацию в стране, что на восемь процентных пунктов больше, чем прошлой осенью", - приводит телеканал результаты опроса. Как отмечает CNN, 70% респондентов считают, что "дела в стране идут плохо", 51% опрошенных заявили, что правительство должно прилагать больше усилий для решения проблем в США. Согласно результатам опроса, рекордно низкое число американцев (28%) заявили, что Байден вызывает у них доверие, и лишь 26% респондентов, что на шесть процентных пунктов ниже, чем в марте, верят, что у Байдена достаточно сил и "сообразительности", чтобы эффективно исполнять обязанности президента. Кроме того, подавляющее большинство (67%) избирателей-демократов и тех, кто придерживается схожих с ними взглядов, считают, что, вероятнее всего, Байден снова станет кандидатом в президенты от Демократической партии. При этом такое же число респондентов из этой группы, что на 13 процентных пунктов больше, чем в марте, заявили, что партия должна выдвинуть кого-то другого вместо Байдена. Почти шесть из десяти зарегистрированных избирателей, принявших участие в опросе, заявили, что в случае участия в выборах 2024 года Джо Байдена и экс-президента США Дональда Трампа их выбор будет в значительной степени мотивирован отношением к последнему. Так, 30% заявили, что они проголосовали бы за Байдена прежде всего для того, чтобы выразить свое несогласие с Трампом, а 29% - что они проголосовали бы за Трампа в основном в знак поддержки бывшего президента США. В опросе CNN, проведенном исследовательской фирмой SSRS, приняли участие 1503 взрослых респондента, среди них 1259 зарегистрированных избирателей и 391 независимых избирателей-демократов и избирателей, придерживающихся взглядов Демократической партии США. Опрос проводился с 25 по 31 августа. Погрешность выборки составила плюс-минус 3,5 процентных пункта. Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс, губернатор Флориды Рон Десантис, бизнесмен Вивек Рамасвами, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
https://ria.ru/20230904/biden-1894081123.html
https://ria.ru/20230721/pereizbranie-1885564315.html
https://ria.ru/20230901/putin-1893601342.html
сша
флорида
южная каролина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0a/1883379316_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_52d7cdf0f25c1cda2131edb5ce8b9c35.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, оон, президентские выборы в сша, дональд трамп, флорида, южная каролина, майк пенс
В мире, США, Джо Байден, ООН, Президентские выборы в США, Дональд Трамп, Флорида, Южная Каролина, Майк Пенс
Политику Байдена не одобряют 58 процентов американцев, показал опрос
Опрос: 58% американцев считают, что политика Байдена усугубила экономику страны
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Более половины американцев считают, что политика, проводимая президентом США Джо Байденом, усугубила экономическую ситуацию в стране, следует из данных опроса
, проведенного телеканалом CNN и компанией SSRS.
«
"Рейтинг одобрения его работы составляет всего лишь 39%, а 58% опрошенных заявляют, что его политика усугубила экономическую ситуацию в стране, что на восемь процентных пунктов больше, чем прошлой осенью", - приводит телеканал результаты опроса.
Американцы считают Байдена слишком старым для переизбрания, показал опрос
Как отмечает CNN, 70% респондентов считают, что "дела в стране идут плохо", 51% опрошенных заявили, что правительство должно прилагать больше усилий для решения проблем в США.
Согласно результатам опроса, рекордно низкое число американцев (28%) заявили, что Байден вызывает у них доверие, и лишь 26% респондентов, что на шесть процентных пунктов ниже, чем в марте, верят, что у Байдена достаточно сил и "сообразительности", чтобы эффективно исполнять обязанности президента.
Кроме того, подавляющее большинство (67%) избирателей-демократов и тех, кто придерживается схожих с ними взглядов, считают, что, вероятнее всего, Байден снова станет кандидатом в президенты от Демократической партии. При этом такое же число респондентов из этой группы, что на 13 процентных пунктов больше, чем в марте, заявили, что партия должна выдвинуть кого-то другого вместо Байдена.
Почти шесть из десяти зарегистрированных избирателей, принявших участие в опросе, заявили, что в случае участия в выборах 2024 года Джо Байдена и экс-президента США Дональда Трампа
их выбор будет в значительной степени мотивирован отношением к последнему. Так, 30% заявили, что они проголосовали бы за Байдена прежде всего для того, чтобы выразить свое несогласие с Трампом, а 29% - что они проголосовали бы за Трампа в основном в знак поддержки бывшего президента США.
Опрос: американцы считают, что Байден и Трамп не годятся для переизбрания
В опросе CNN, проведенном исследовательской фирмой SSRS, приняли участие 1503 взрослых респондента, среди них 1259 зарегистрированных избирателей и 391 независимых избирателей-демократов и избирателей, придерживающихся взглядов Демократической партии США. Опрос проводился с 25 по 31 августа. Погрешность выборки составила плюс-минус 3,5 процентных пункта.
Следующие выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. На выдвижение кандидатом от Республиканской партии на них претендуют Дональд Трамп, бывший вице-президент Майк Пенс
, губернатор Флориды Рон Десантис
, бизнесмен Вивек Рамасвами
, бывший постпред США при ООН Никки Хейли
, сенатор от штата Южная Каролина
Тим Скотт, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи
и другие. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что также намерен переизбираться.
Путину доверяют 77,6 процента россиян, показал опрос ВЦИОМ