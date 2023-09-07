https://ria.ru/20230907/politika-1894531135.html

"Нас обманывают". В США готовят неприятное будущее для Зеленского

"Нас обманывают". В США готовят неприятное будущее для Зеленского - РИА Новости, 07.09.2023

"Нас обманывают". В США готовят неприятное будущее для Зеленского

В американской президентской гонке — новый фаворит. Республиканец Вивек Рамасвами, прежде не слишком известный в политических кругах, уверенно набирает... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:00

2023-09-07T08:06

в мире

украина

сша

вивек рамасвами

дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости, Ренат Абдуллин. В американской президентской гонке — новый фаворит. Республиканец Вивек Рамасвами, прежде не слишком известный в политических кругах, уверенно набирает популярность. Его заявления об актуальных проблемах США резко контрастируют с линией Белого дома. И едва ли могут внушать оптимизм украинским властям. О позициях и перспективах кандидата — в материале РИА Новости.Выборы — Украине, деньги — АмерикеО намерении выдвигаться на пост Рамасвами сообщил в феврале. Тогда его рейтинг составлял считанные проценты, а пресса уделяла мало внимания "предпринимателю-выскочке", особенно если сравнивать с главным претендентом от республиканцев Дональдом Трампом. Сам Рамасвами, кстати, называл себя трампистом, однако время показало, что его позиции куда конкретнее и порой более вызывающие, чем у конкурента.Сегодня бизнесмен индийского происхождения — один из ярчайших ораторов Республиканской партии. Недавно он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) сообщение, где изложил собственные взгляды относительно политики США на украинском направлении. Пост вызвал серьезный резонанс, собрав только за первый день более полумиллиона просмотров. И на то были причины.В частности, Рамасвами раскритиковал Владимира Зеленского, фактически обвинив его в вымогательстве. "Нас обманывает президент Украины, готовый пожертвовать авторитетом своей страны как "демократии" в попытке получить еще больше денег от налогоплательщиков США", — написал республиканец. И сослался на то, что Киев угрожает отказаться от выборов, если Вашингтон не выделит 135 миллионов долларов. По мнению Рамасвами, американский политический истеблишмент мог принять "ложную идею о том, что Зеленский — образец демократического лидерства. Он не такой"."Учитывая, что уже предоставлено финансирование в размере более 135 миллиардов долларов, Украина легко сможет направить 0,1 процента из этой суммы на оплату выборов", — напоминает бизнесмен. При этом критикует американскую систему контроля помощи Киеву. "Ведущие СМИ и истеблишмент скажут, что любые деньги, которые США отправляют на поддержку Украины, строго "детализированы и проверены". Эта шутка смешнее, чем любая, которую Зеленский мог написать за свою карьеру комика. <…> Представление о том, что все деньги и военная техника, отправляемые на Украину, тщательно отслеживаются, глубоко нечестно", — заключает Рамасвами.Чужой среди своихКроме внешнеполитических высказываний в активе кандидата — обширная социально-экономическая повестка для США. Он вполне конкретно говорит о гендерных и семейных вопросах (придерживаясь традиционных взглядов), о необходимости закрыть границы, о капитализме как единственном способе избежать бедности. Есть и весьма популистские предложения. Вроде того, что необходимо отменить закон, согласно которому президент обязан тратить все выделяемые конгрессом деньги.Значительную часть своей программы Рамасвами в той или иной форме озвучил во время дебатов Республиканской партии в конце августа. И, по оценке американских аналитиков, стал самым успешным участником дискуссии. Во время трансляции поисковые запросы с его именем превзошли по количеству все остальные. "Это было шоу Рамасвами", — отмечает The New York Times. Несмотря на то что на сцене находились еще семь республиканцев (исключая Трампа), все внимание было приковано к предпринимателю.Коснулся он тогда и украинского вопроса, открыто высказавшись против продолжения и расширения помощи Киеву. Это поставило его в оппозицию к другим кандидатам, однако в перспективе может сыграть на руку. Например, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, ярая трампистка, была возмущена тем, что большинство участников дебатов пытаются втянуть США в украинский конфликт. Понятно, что для нее Рамасвами — предпочтительный кандидат. А личное влияние Тейлор Грин не стоит недооценивать.Резкие заявления об Украине звучали от Рамасвами неоднократно. Главной угрозой для США он считает Китай, поэтому предлагает сосредоточиться именно на азиатском направлении. В марте бизнесмен призывал запретить большинству американских компаний вести бизнес в КНР до тех пор, пока Коммунистическая партия не падет или "радикально не реформируется". В этом контексте он уделяет особое внимание тесному взаимодействию Пекина и Москвы и предлагает надавить на Киев, чтобы тот оставил занятые Россией территории: "Америка словно во сне слепо движется к серьезному конфликту с ядерной державой". Наконец, республиканец категорически против вступления Украины в НАТО.Обнадеживающие перспективыНесмотря на изначально неубедительные рейтинги, Рамасвами за последние месяцы продемонстрировал устойчивый рост востребованности. Еще в апреле число его сторонников, по данным соцопросов, составляло порядка трех процентов. Губернатор Флориды Рон ДеСантис, вступив в президентскую гонку в мае, уверенно опережал предпринимателя, выдвинувшегося гораздо раньше. Но уже в августе их показатели сравнялись, достигнув десяти процентов. При этом, отмечает ресурс FiveThirtyEight, доля одобряющих Рамасвами увеличивается — 27 процентов против 22,7. У ДеСантиса ситуация обратная: 34,2 против 48,7. Эти рейтинги не тождественны опросам о том, за кого готово проголосовать население, но тоже значимы.В конечном счете в партии Рамасвами сейчас уступает Трампу. Отрыв пока серьезный, но связан он во многом с тем, что фигура экс-президента более узнаваема. Кроме того, на стороне нового кандидата — возраст. Опросы неоднократно демонстрировали, что американцев волнуют преклонные годы главных политических оппонентов — Байдена (80 лет) и Трампа (77 лет). Рамасвами младше обоих в два с лишним раза (38 лет).В отличие от того же Трампа молодой предприниматель заработал состояние, а не унаследовал бизнес-империю. Неоднократно появлялся в списках Forbes, сам финансирует предвыборную кампанию, тратя при этом меньше многих соперников. Наконец, за ним не тянется шлейф скандалов и впереди не маячит перспектива уголовного наказания.Комплекс этих факторов вполне может обеспечить Рамасвами номинацию от партии, после чего не исключена уже и победа над 80-летним Байденом. При таком исходе перед Россией откроется новое окно возможностей для диалога с США. А вот перед Украиной многие двери, по всей видимости, закроются.

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в мире, украина, сша, вивек рамасвами, дональд трамп, владимир зеленский