Рейтинг@Mail.ru
США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:12 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pokushenie-1894846060.html
США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт
США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2023
США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт
Соединенные Штаты с большой вероятностью рассматривают варианты подготовки покушения на новое руководство Нигера, такой сценарий может быть реализован совместно РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T20:12
2023-09-07T20:12
нигер
высшая школа экономики (вшэ)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
франция
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты с большой вероятностью рассматривают варианты подготовки покушения на новое руководство Нигера, такой сценарий может быть реализован совместно с Францией, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В Службе внешней разведки (СВР) России ранее сообщили, что Вашингтон не устраивает смена власти в Нигере, и спецслужбы США обсуждают возможных исполнителей устранения нового руководства этой страны. "Вероятность достаточно высокая... Это очень распространенный инструмент политики Вашингтона, когда национальные интересы США требуют каких-то изменений и их оказывается невозможно достичь с помощью дипломатии или санкций, а масштабное применение военной силы опасно, дорого и нецелесообразно, прибегают к таким инструментам, как убийство первых лиц и совершение госпереворотов. Это вполне реалистичный сценарий. Другое дело, думаю, американцы могут осуществить это в сотрудничестве с французами", - отметил эксперт. По его словам, наблюдая активизацию сотрудничества лидеров Африки с Москвой и Пекином, западные страны не хотят терять свое влияние на континенте. "Соединенные Штаты рассматривают ситуацию в Африке в целом, в Нигере в частности, сквозь призму конфронтации и соперничества с Россией и Китаем и видят в перевороте в Нигере руку Москвы, даже при том, что ее там нет", - подчеркнул Суслов. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
https://ria.ru/20230907/ssha-1894734213.html
https://ria.ru/20230906/niger-1894620723.html
нигер
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_253cb370a018f8b3e2450cf453966d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
нигер, высшая школа экономики (вшэ), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), франция, россия
Нигер, Высшая школа экономики (ВШЭ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Франция, Россия
США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт

Эксперт: США могут готовить покушения на новых лидеров Нигера вместе с Францией

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты с большой вероятностью рассматривают варианты подготовки покушения на новое руководство Нигера, такой сценарий может быть реализован совместно с Францией, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
В Службе внешней разведки (СВР) России ранее сообщили, что Вашингтон не устраивает смена власти в Нигере, и спецслужбы США обсуждают возможных исполнителей устранения нового руководства этой страны.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
СВР обвинила США в подготовке покушений на новое руководство Нигера
Вчера, 13:19
«
"Вероятность достаточно высокая... Это очень распространенный инструмент политики Вашингтона, когда национальные интересы США требуют каких-то изменений и их оказывается невозможно достичь с помощью дипломатии или санкций, а масштабное применение военной силы опасно, дорого и нецелесообразно, прибегают к таким инструментам, как убийство первых лиц и совершение госпереворотов. Это вполне реалистичный сценарий. Другое дело, думаю, американцы могут осуществить это в сотрудничестве с французами", - отметил эксперт.
По его словам, наблюдая активизацию сотрудничества лидеров Африки с Москвой и Пекином, западные страны не хотят терять свое влияние на континенте.
«
"Соединенные Штаты рассматривают ситуацию в Африке в целом, в Нигере в частности, сквозь призму конфронтации и соперничества с Россией и Китаем и видят в перевороте в Нигере руку Москвы, даже при том, что ее там нет", - подчеркнул Суслов.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.
Военные из Франции - РИА Новости, 1920, 06.09.2023
СМИ: часть французского контингента может быть выведена из Нигера
6 сентября, 19:36
 
НигерВысшая школа экономики (ВШЭ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ФранцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала