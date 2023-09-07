https://ria.ru/20230907/pokushenie-1894846060.html

США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт

США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт - РИА Новости, 07.09.2023

США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт

Соединенные Штаты с большой вероятностью рассматривают варианты подготовки покушения на новое руководство Нигера, такой сценарий может быть реализован совместно РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:12

2023-09-07T20:12

2023-09-07T20:12

нигер

высшая школа экономики (вшэ)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

франция

россия

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты с большой вероятностью рассматривают варианты подготовки покушения на новое руководство Нигера, такой сценарий может быть реализован совместно с Францией, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В Службе внешней разведки (СВР) России ранее сообщили, что Вашингтон не устраивает смена власти в Нигере, и спецслужбы США обсуждают возможных исполнителей устранения нового руководства этой страны. "Вероятность достаточно высокая... Это очень распространенный инструмент политики Вашингтона, когда национальные интересы США требуют каких-то изменений и их оказывается невозможно достичь с помощью дипломатии или санкций, а масштабное применение военной силы опасно, дорого и нецелесообразно, прибегают к таким инструментам, как убийство первых лиц и совершение госпереворотов. Это вполне реалистичный сценарий. Другое дело, думаю, американцы могут осуществить это в сотрудничестве с французами", - отметил эксперт. По его словам, наблюдая активизацию сотрудничества лидеров Африки с Москвой и Пекином, западные страны не хотят терять свое влияние на континенте. "Соединенные Штаты рассматривают ситуацию в Африке в целом, в Нигере в частности, сквозь призму конфронтации и соперничества с Россией и Китаем и видят в перевороте в Нигере руку Москвы, даже при том, что ее там нет", - подчеркнул Суслов. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.

https://ria.ru/20230907/ssha-1894734213.html

https://ria.ru/20230906/niger-1894620723.html

нигер

франция

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нигер, высшая школа экономики (вшэ), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), франция, россия