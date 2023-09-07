США могут готовить покушения в Нигере совместно с Францией, считает эксперт
Эксперт: США могут готовить покушения на новых лидеров Нигера вместе с Францией
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Соединенные Штаты с большой вероятностью рассматривают варианты подготовки покушения на новое руководство Нигера, такой сценарий может быть реализован совместно с Францией, заявил РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
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"Вероятность достаточно высокая... Это очень распространенный инструмент политики Вашингтона, когда национальные интересы США требуют каких-то изменений и их оказывается невозможно достичь с помощью дипломатии или санкций, а масштабное применение военной силы опасно, дорого и нецелесообразно, прибегают к таким инструментам, как убийство первых лиц и совершение госпереворотов. Это вполне реалистичный сценарий. Другое дело, думаю, американцы могут осуществить это в сотрудничестве с французами", - отметил эксперт.
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"Соединенные Штаты рассматривают ситуацию в Африке в целом, в Нигере в частности, сквозь призму конфронтации и соперничества с Россией и Китаем и видят в перевороте в Нигере руку Москвы, даже при том, что ее там нет", - подчеркнул Суслов.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти Базума и формировании Национального совета по защите отечества (CNSP). Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Нигер является бывшей французской колонией, он оставался одним из последних союзников западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере и Чаде на данный момент дислоцированы 1,5 тысячи и 1 тысяча французских военных.