https://ria.ru/20230907/pokhischenie-1894811190.html
Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград
Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград - РИА Новости, 07.09.2023
Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград
Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего возбуждено в отношении американца, который, предположительно, пытался вывезти из Калининграда за пределы России... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:36
2023-09-07T17:36
2023-09-07T17:36
происшествия
россия
калининградская область
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего возбуждено в отношении американца, который, предположительно, пытался вывезти из Калининграда за пределы России своего четырехлетнего сына, имеющего гражданство РФ, без согласия матери, сообщило следственное управление по Калининградской области. "Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как информирует ведомство, по версии следствия, 27 июля 35-летний гражданин США прибыл в Калининградскую область, чтобы увидеться со своим четырехлетним сыном, гражданином РФ. "Желая проживать с ребенком за пределами России, не получив на это согласия матери малыша, зная, что в районном суде города Калининграда рассматривается гражданское дело об определении места жительства ребенка, под предлогом совместного времяпрепровождения подозреваемый на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность", - рассказывают в региональном следственном управлении. Как отмечается, действия иностранца пресекли пограничники. В рамках возбужденного погрануправлением ФСБ России по Калининградской области уголовного дела о попытке незаконного пересечения госграницы РФ гражданин США арестован. Теперь ему должны предъявить обвинение и по делу о похищении ребенка.
https://ria.ru/20230831/pokhischenie-1893492869.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, калининградская область, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград
СК возбудил дело против американца, пытавшегося незаконно вывезти сына из России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего возбуждено в отношении американца, который, предположительно, пытался вывезти из Калининграда за пределы России своего четырехлетнего сына, имеющего гражданство РФ, без согласия матери, сообщило следственное управление по Калининградской области.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.
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Как информирует ведомство, по версии следствия, 27 июля 35-летний гражданин США
прибыл в Калининградскую область, чтобы увидеться со своим четырехлетним сыном, гражданином РФ.
"Желая проживать с ребенком за пределами России, не получив на это согласия матери малыша, зная, что в районном суде города Калининграда рассматривается гражданское дело об определении места жительства ребенка, под предлогом совместного времяпрепровождения подозреваемый на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность", - рассказывают в региональном следственном управлении.
Как отмечается, действия иностранца пресекли пограничники. В рамках возбужденного погрануправлением ФСБ
России по Калининградской области уголовного дела о попытке незаконного пересечения госграницы РФ гражданин США арестован. Теперь ему должны предъявить обвинение и по делу о похищении ребенка.
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