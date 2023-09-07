https://ria.ru/20230907/pokhischenie-1894811190.html

Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград

Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград - РИА Новости, 07.09.2023

Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград

Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего возбуждено в отношении американца, который, предположительно, пытался вывезти из Калининграда за пределы России... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:36

2023-09-07T17:36

2023-09-07T17:36

происшествия

россия

калининградская область

калининград

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего возбуждено в отношении американца, который, предположительно, пытался вывезти из Калининграда за пределы России своего четырехлетнего сына, имеющего гражданство РФ, без согласия матери, сообщило следственное управление по Калининградской области. "Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как информирует ведомство, по версии следствия, 27 июля 35-летний гражданин США прибыл в Калининградскую область, чтобы увидеться со своим четырехлетним сыном, гражданином РФ. "Желая проживать с ребенком за пределами России, не получив на это согласия матери малыша, зная, что в районном суде города Калининграда рассматривается гражданское дело об определении места жительства ребенка, под предлогом совместного времяпрепровождения подозреваемый на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность", - рассказывают в региональном следственном управлении. Как отмечается, действия иностранца пресекли пограничники. В рамках возбужденного погрануправлением ФСБ России по Калининградской области уголовного дела о попытке незаконного пересечения госграницы РФ гражданин США арестован. Теперь ему должны предъявить обвинение и по делу о похищении ребенка.

https://ria.ru/20230831/pokhischenie-1893492869.html

https://ria.ru/20221227/pokhischenie-1841598259.html

россия

калининградская область

калининград

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, калининградская область, калининград, следственный комитет россии (ск рф)