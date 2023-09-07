Рейтинг@Mail.ru
Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:36 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pokhischenie-1894811190.html
Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград
Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград - РИА Новости, 07.09.2023
Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград
Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего возбуждено в отношении американца, который, предположительно, пытался вывезти из Калининграда за пределы России... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:36
2023-09-07T17:36
происшествия
россия
калининградская область
калининград
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_0:321:3044:2033_1920x0_80_0_0_b77bd27099f0859c3f8be045ebbc13a3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего возбуждено в отношении американца, который, предположительно, пытался вывезти из Калининграда за пределы России своего четырехлетнего сына, имеющего гражданство РФ, без согласия матери, сообщило следственное управление по Калининградской области. "Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", - говорится в сообщении. Как информирует ведомство, по версии следствия, 27 июля 35-летний гражданин США прибыл в Калининградскую область, чтобы увидеться со своим четырехлетним сыном, гражданином РФ. "Желая проживать с ребенком за пределами России, не получив на это согласия матери малыша, зная, что в районном суде города Калининграда рассматривается гражданское дело об определении места жительства ребенка, под предлогом совместного времяпрепровождения подозреваемый на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность", - рассказывают в региональном следственном управлении. Как отмечается, действия иностранца пресекли пограничники. В рамках возбужденного погрануправлением ФСБ России по Калининградской области уголовного дела о попытке незаконного пересечения госграницы РФ гражданин США арестован. Теперь ему должны предъявить обвинение и по делу о похищении ребенка.
https://ria.ru/20230831/pokhischenie-1893492869.html
https://ria.ru/20221227/pokhischenie-1841598259.html
россия
калининградская область
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/13/1825064875_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_e3c37f2ab4804fdc7c6b1272fef756c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, калининградская область, калининград, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Калининградская область, Калининград, Следственный комитет России (СК РФ)
Американец пытался незаконно вывезти сына из России через Калининград

СК возбудил дело против американца, пытавшегося незаконно вывезти сына из России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 сен – РИА Новости. Уголовное дело о похищении несовершеннолетнего возбуждено в отношении американца, который, предположительно, пытался вывезти из Калининграда за пределы России своего четырехлетнего сына, имеющего гражданство РФ, без согласия матери, сообщило следственное управление по Калининградской области.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) СУСК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Соединенных Штатов Америки, подозреваемого в похищении несовершеннолетнего (пункт "д" части 2 статьи 126 УК РФ)", - говорится в сообщении.
Сотрудник следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
В Калининграде задержали гражданина Узбекистана за похищение подростка
31 августа, 19:10
Как информирует ведомство, по версии следствия, 27 июля 35-летний гражданин США прибыл в Калининградскую область, чтобы увидеться со своим четырехлетним сыном, гражданином РФ.
"Желая проживать с ребенком за пределами России, не получив на это согласия матери малыша, зная, что в районном суде города Калининграда рассматривается гражданское дело об определении места жительства ребенка, под предлогом совместного времяпрепровождения подозреваемый на автомобиле вывез сына на территорию Мамоновского городского округа, где предпринял попытку незаконно пересечь государственную границу через лесисто-болотистую местность", - рассказывают в региональном следственном управлении.
Как отмечается, действия иностранца пресекли пограничники. В рамках возбужденного погрануправлением ФСБ России по Калининградской области уголовного дела о попытке незаконного пересечения госграницы РФ гражданин США арестован. Теперь ему должны предъявить обвинение и по делу о похищении ребенка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 27.12.2022
В Москве шестеро студентов, выдав себя за силовиков, похитили подростка
27 декабря 2022, 11:43
 
ПроисшествияРоссияКалининградская областьКалининградСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала