https://ria.ru/20230907/pogoda-1894667636.html

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в четверг

Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и не выше плюс 18 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:16

2023-09-07T08:16

2023-09-07T08:16

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и не выше плюс 18 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона, куда вместе с ветрами северных румбов будут поступать холодные воздушные массы. В такой ситуации в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. В центральной части города плюс 16 - плюс 18 градусов, в Подмосковье от плюс 14 до плюс 19", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода