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Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.09.2023
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08:16 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pogoda-1894667636.html
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Москвичам рассказали о погоде в четверг - РИА Новости, 07.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в четверг
Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и не выше плюс 18 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:16
2023-09-07T08:16
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и не выше плюс 18 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона, куда вместе с ветрами северных румбов будут поступать холодные воздушные массы. В такой ситуации в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. В центральной части города плюс 16 - плюс 18 градусов, в Подмосковье от плюс 14 до плюс 19", - рассказал Леус. По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230906/pogoda-1894490384.html
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в четверг

В Москве в четверг ожидают порывистый ветер и до 18 градусов тепла

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Переменная облачность, без осадков, порывистый ветер и не выше плюс 18 градусов ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать восточная периферия антициклона, куда вместе с ветрами северных румбов будут поступать холодные воздушные массы. В такой ситуации в Москве и по области ожидается переменная облачность, без осадков. В центральной части города плюс 16 - плюс 18 градусов, в Подмосковье от плюс 14 до плюс 19", - рассказал Леус.
По словам синоптика, ветер ожидается северо-западный, 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 753 миллиметра ртутного столба, что выше нормы.
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