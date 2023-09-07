https://ria.ru/20230907/podderzhka-1894805439.html

"Президент" Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца

"Президент" Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца - РИА Новости, 07.09.2023

"Президент" Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца

Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заверила, что Приштина будет... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:14

2023-09-07T17:14

2023-09-07T17:17

в мире

косово

йенс столтенберг

нато

освободительная армия косово

украина

приштина

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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заверила, что Приштина будет поддерживать Киев до победы и полного "освобождения" территории Украины. "Косово (самопровозглашенное - ред.) сразу предприняло действия для поддержки народа Украины, чтобы присоединиться к санкциям партнеров в отношении России. И мы продолжим оказывать всю возможную помощь и будем поддерживать Украину до победы, до освобождения каждого дюйма ее территории", - заявила Османи на совместной пресс-конференции, трансляция велась на сайте НАТО. "НАТО и Косово навечно связаны вместе. НАТО является частью косовских успехов, а Косово – пример морального компаса и справедливых действий НАТО. Война на Украине напоминает нам, что долгосрочный мир и безопасность могут быть достигнуты и демократия победит при верховенстве закона и взаимоуважении", - подчеркнула "президент" Косово.Она также поблагодарила Столтенберга за помощь альянса в трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию и выразила надежду на вступление Приштины в североатлантический блок. НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

https://ria.ru/20230907/sotrudnichestvo-1894798964.html

https://ria.ru/20230905/konflikt-1894410861.html

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в мире, косово, йенс столтенберг, нато, освободительная армия косово, украина, приштина