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"Президент" Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца - РИА Новости, 07.09.2023
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17:14 07.09.2023 (обновлено: 17:17 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/podderzhka-1894805439.html
"Президент" Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца
"Президент" Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца - РИА Новости, 07.09.2023
"Президент" Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца
Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заверила, что Приштина будет... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:14
2023-09-07T17:17
в мире
косово
йенс столтенберг
нато
освободительная армия косово
украина
приштина
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БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заверила, что Приштина будет поддерживать Киев до победы и полного "освобождения" территории Украины. "Косово (самопровозглашенное - ред.) сразу предприняло действия для поддержки народа Украины, чтобы присоединиться к санкциям партнеров в отношении России. И мы продолжим оказывать всю возможную помощь и будем поддерживать Украину до победы, до освобождения каждого дюйма ее территории", - заявила Османи на совместной пресс-конференции, трансляция велась на сайте НАТО. &quot;НАТО и Косово навечно связаны вместе. НАТО является частью косовских успехов, а Косово – пример морального компаса и справедливых действий НАТО. Война на Украине напоминает нам, что долгосрочный мир и безопасность могут быть достигнуты и демократия победит при верховенстве закона и взаимоуважении&quot;, - подчеркнула &quot;президент&quot; Косово.Она также поблагодарила Столтенберга за помощь альянса в трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию и выразила надежду на вступление Приштины в североатлантический блок. НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер. В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
https://ria.ru/20230907/sotrudnichestvo-1894798964.html
https://ria.ru/20230905/konflikt-1894410861.html
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в мире, косово, йенс столтенберг, нато, освободительная армия косово, украина, приштина
В мире, Косово, Йенс Столтенберг, НАТО, Освободительная армия Косово, Украина, Приштина
"Президент" Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца

"Президент" Косово заверила НАТО, что будет поддерживать Киев до победного конца

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заверила, что Приштина будет поддерживать Киев до победы и полного "освобождения" территории Украины.
«
"Косово (самопровозглашенное - ред.) сразу предприняло действия для поддержки народа Украины, чтобы присоединиться к санкциям партнеров в отношении России. И мы продолжим оказывать всю возможную помощь и будем поддерживать Украину до победы, до освобождения каждого дюйма ее территории", - заявила Османи на совместной пресс-конференции, трансляция велась на сайте НАТО.
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
"Президент" Косово пожаловалась НАТО на сотрудничество Сербии с Россией
Вчера, 16:58
«

"НАТО и Косово навечно связаны вместе. НАТО является частью косовских успехов, а Косово – пример морального компаса и справедливых действий НАТО. Война на Украине напоминает нам, что долгосрочный мир и безопасность могут быть достигнуты и демократия победит при верховенстве закона и взаимоуважении", - подчеркнула "президент" Косово.

Она также поблагодарила Столтенберга за помощь альянса в трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию и выразила надежду на вступление Приштины в североатлантический блок.
НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
Кеннеди-младшего возмутила поддержка США конфликта на Украине
5 сентября, 21:39
 
В миреКосовоЙенс СтолтенбергНАТООсвободительная армия КосовоУкраинаПриштина
 
 
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