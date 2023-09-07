"Президент" Косово пообещала НАТО поддерживать Украину до победного конца
"Президент" Косово заверила НАТО, что будет поддерживать Киев до победного конца
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире организации в Бюсселе. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 сен – РИА Новости. Президент самопровозглашенной республики Косово Вьоса Османи на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заверила, что Приштина будет поддерживать Киев до победы и полного "освобождения" территории Украины.
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"Косово (самопровозглашенное - ред.) сразу предприняло действия для поддержки народа Украины, чтобы присоединиться к санкциям партнеров в отношении России. И мы продолжим оказывать всю возможную помощь и будем поддерживать Украину до победы, до освобождения каждого дюйма ее территории", - заявила Османи на совместной пресс-конференции, трансляция велась на сайте НАТО.
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"НАТО и Косово навечно связаны вместе. НАТО является частью косовских успехов, а Косово – пример морального компаса и справедливых действий НАТО. Война на Украине напоминает нам, что долгосрочный мир и безопасность могут быть достигнуты и демократия победит при верховенстве закона и взаимоуважении", - подчеркнула "президент" Косово.
Она также поблагодарила Столтенберга за помощь альянса в трансформации легковооруженных Сил безопасности Косово в полноценную армию и выразила надежду на вступление Приштины в североатлантический блок.
НАТО в настоящее время усиливает свое присутствие в Косово и Метохии за счет 500 турецких военнослужащих из 65-й механизированной пехотной бригады, включая батальон спецназа, которые размещаются на военной базе "Султан Мурад". Ожидается, что турки наряду с американцами станут самым большим контингентом в составе сил НАТО и командование контингентом KFOR примет турецкий офицер.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" с армией и полицией Сербии привело к бомбардировкам Югославии силами НАТО, удары наносились с марта по июнь. В июне 1999 года, после бомбардировок Югославии и вывода сербских войск и полиции из Косово, в крае разместились силы Североатлантического альянса. "Кэмп-Бондстил" под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.