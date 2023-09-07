https://ria.ru/20230907/plyazhi-1894841813.html

В Сочи сократилась загрузка центральных пляжей

В Сочи сократилась загрузка центральных пляжей - РИА Новости, 07.09.2023

В Сочи сократилась загрузка центральных пляжей

Число посетителей на сочинских пляжах сократилось примерно от 10 до 30% с приходом осени, спад загрузки администраторы пляжных зон связывают с началом учебного... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T20:00

2023-09-07T20:00

2023-09-07T20:00

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СОЧИ, 7 сен - РИА Новости. Число посетителей на сочинских пляжах сократилось примерно от 10 до 30% с приходом осени, спад загрузки администраторы пляжных зон связывают с началом учебного года, рассказали РИА Новости представители центральных прибрежных зон отдыха в Сочи. Согласно данным администрации пляжей "Маяк", "Остров", "Ривьера", загрузка летом там составляла примерно 50-60%, в пиковые дни июля и августа, когда в Сочи пришла жара, число людей на пляжах в центре города увеличилось до 70-80%. По данным мэра Сочи Алексея Копайгородского, с наступлением сентября массового оттока туристов из города не фиксировалось, однако, как говорят администраторы центральных сочинских пляжей, снижение числа отдыхающих в зонах отдыха у моря все же есть. "На 30% стало меньше людей, сейчас понемногу прибавляются с каждым днем. Но точно пока сложно сказать из-за дождливых дней последних", - рассказал администратор пляжей "Маяк", "Остров", "Ривьера" Артем Ключников. Спад загрузки на пляжах фиксируют спасатели пляжа "Цирк", который находится неподалеку от пансионата "Эдем", в конце центральной набережной "Маяк". Там, по оценке администраторов, в зонах отдыха, число отдыхающих снизилось на 30%, как только начался учебный год и туристы с детьми вернулись домой. На от 10 до 20% сократилась посещаемость на центральном пляже "Латика", небольшой спад заметили и на пляже Pullman. При этом менеджеры пляжей "Рыжий пляж" и премиального Delmar фиксируют снижение загрузки не более, чем на 10%. В целом, по прогнозам сочинских властей, в бархатный сезон уже забронированы от 70 до 80% отелей. Благоприятную в этот период погоду и в связи с этим состоявшийся бархатный сезон прогнозируют и краевые власти, рассказывал РИА Новости вице-губернатор Александр Руппель, рассчитывая на стабильный турпоток осенью. Городские пляжи центральной набережной "Маяк" располагаются вдоль моря от Платановой аллеи до сочинского цирка. Они популярны не только среди местных жителей, но и у туристов, поскольку вокруг зон отдыха есть вся необходимая инфраструктура, автобусные остановки, музеи, концертные залы. Обычно в ноябре летнюю инфраструктуру сочинских пляжей переоборудуют на зимнюю.

https://ria.ru/20230905/kurorty-1894238808.html

https://ria.ru/20230831/sochi-1893461675.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, сочи, общество