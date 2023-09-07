https://ria.ru/20230907/platezh-1894666739.html

Инфраструктурный платеж для маркетплейсов поддержит работу "Почты России"

Инфраструктурный платеж для маркетплейсов поддержит работу "Почты России" - РИА Новости, 07.09.2023

Инфраструктурный платеж для маркетплейсов поддержит работу "Почты России"

Глава Минцифры Максут Шадаев в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал инфраструктурный платеж единственным на данный момент способом поддержать... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:56

2023-09-07T07:56

2023-09-07T07:56

максут шадаев

михаил волков

почта россии

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Глава Минцифры Максут Шадаев в беседе с корреспондентом РИА Новости назвал инфраструктурный платеж единственным на данный момент способом поддержать работоспособность "Почты России", несмотря на то, что мера будет вынужденной и непопулярной. "Мы видим реакцию маркетплейсов, но пока… очевидно, что они против. Но понятная развилка: дальше правительство, Госдума решение примет. У нас другого способа сейчас, в текущие времена, поддержать "Почту России" нет. Поэтому мы предлагаем… понимаем всю вынужденность, условно, непопулярность этой истории", - сказал Шадаев. По словам министра, сохранение работоспособности почты остается "важнейшим приоритетом". "Путь этот был пройден еще далеко до нас, когда 1,2% (процент выручки от оказания услуг связи, который российские операторы должны направлять в Фонд универсального обслуживания - ред.) вводили на подключение малочисленных населенных пунктов. Здесь нет никакого, так сказать, эксклюзива", - сказал он. Министр добавил, что законопроект согласуется "своим чередом". В начале мая в СМИ появилась информация о том, что "Почта России" предложила Минцифры механизм поддержки убыточной сети почтовых отделений с помощью взимания с участников рынка e-commerce, ежегодная выручка которых составляет от миллиарда рублей, инфраструктурного платежа в размере 0,5% квартального оборота. В свою очередь, за почтовой компанией предлагалось закрепить статус федерального гарантирующего поставщика товаров электронной коммерции. В июле председатель правления АО "Почта России" Михаил Волков сообщил, что введение инфраструктурного платежа, по подсчетам компании, обяжет маркетплейсы перечислять "Почте России" порядка 24-25 миллиардов рублей в год.

https://ria.ru/20230821/pochta-1891306864.html

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максут шадаев, михаил волков, почта россии, госдума рф, экономика