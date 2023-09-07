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В России прекратят лицензировать пейджинговую связь - РИА Новости, 07.09.2023
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11:41 07.09.2023 (обновлено: 13:06 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/peydzher-1894707187.html
В России прекратят лицензировать пейджинговую связь
В России прекратят лицензировать пейджинговую связь - РИА Новости, 07.09.2023
В России прекратят лицензировать пейджинговую связь
Минцифры предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:41
2023-09-07T13:06
технологии
россия
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Минцифры предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов."Технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время на территории Российской Федерации полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи",— говорится в пояснительной записке.Отмечается, что в июне истекла последняя лицензия, выданная на пейджинговую связь.В ведомстве подчеркнули, что считают невостребованным и избыточным существующее регулирование в этой сфере.В России пик популярности пейджеров пришелся на 1990-е годы. Они позволяли обмениваться текстовыми сообщениями посредством радиоканала.
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технологии, россия
Технологии, Россия
В России прекратят лицензировать пейджинговую связь

Минцифры прекратит лицензирование пейджинговой связи

© Фото : iStock.com/SDI ProductionsПейджер
Пейджер - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Фото : iStock.com/SDI Productions
Пейджер. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Минцифры предложило прекратить лицензирование услуг пейджинговой связи, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных актов.
"Технология персонального радиовызова (пейджинга) является устаревшей и в настоящее время на территории Российской Федерации полностью замещена технологией подвижной радиотелефонной связи",— говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что в июне истекла последняя лицензия, выданная на пейджинговую связь.
В ведомстве подчеркнули, что считают невостребованным и избыточным существующее регулирование в этой сфере.
В России пик популярности пейджеров пришелся на 1990-е годы. Они позволяли обмениваться текстовыми сообщениями посредством радиоканала.
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