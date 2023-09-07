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В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО - РИА Новости, 07.09.2023
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06:40 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/pensionerka-1894662742.html
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО - РИА Новости, 07.09.2023
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на СВО, сообщили в "Народном фронте" Бурятии. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:40
2023-09-07T06:40
улан-удэ
общество
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УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости. В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на СВО, сообщили в "Народном фронте" Бурятии. "Надежде Васильевне уже почти 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, она жизнерадостна и активна и не упускает возможности прогуляться по городу. В августе пожилая женщина решила оказать помощь нашим военнослужащим и перечислила 300 тысяч рублей в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы", - говорится в сообщении в телеграм-канале движения.Пенсионерка отметила, что следит за новостями, "переживает за ребят на передовой". "Понимаю, что нужна помощь каждого и вклад народный в общее для страны дело", - приводятся в сообщении слова Надежды Васильевны. Благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!" работает больше года. На средства, которые поступают от жителей со всей страны, закупается все самое необходимое для военнослужащих – квадрокоптеры, бронежилеты, каски, медикаменты, тактические аптечки, медицинское оборудование и многое другое.
https://ria.ru/20230906/svo-1894557747.html
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РИА Новости
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улан-удэ, общество
Улан-Удэ, Общество
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО

В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка перечислила 300 тысяч рублей в фонд для СВО

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий ВС РФ. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости. В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на СВО, сообщили в "Народном фронте" Бурятии.
"Надежде Васильевне уже почти 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, она жизнерадостна и активна и не упускает возможности прогуляться по городу. В августе пожилая женщина решила оказать помощь нашим военнослужащим и перечислила 300 тысяч рублей в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы", - говорится в сообщении в телеграм-канале движения.
Пенсионерка отметила, что следит за новостями, "переживает за ребят на передовой". "Понимаю, что нужна помощь каждого и вклад народный в общее для страны дело", - приводятся в сообщении слова Надежды Васильевны.
Благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!" работает больше года. На средства, которые поступают от жителей со всей страны, закупается все самое необходимое для военнослужащих – квадрокоптеры, бронежилеты, каски, медикаменты, тактические аптечки, медицинское оборудование и многое другое.
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