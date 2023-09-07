https://ria.ru/20230907/pensionerka-1894662742.html
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО - РИА Новости, 07.09.2023
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на СВО, сообщили в "Народном фронте" Бурятии. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:40
2023-09-07T06:40
2023-09-07T06:40
улан-удэ
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_0:59:2972:1731_1920x0_80_0_0_ddcd71f89e9309b72073dadfe3505334.jpg
УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости. В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на СВО, сообщили в "Народном фронте" Бурятии. "Надежде Васильевне уже почти 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, она жизнерадостна и активна и не упускает возможности прогуляться по городу. В августе пожилая женщина решила оказать помощь нашим военнослужащим и перечислила 300 тысяч рублей в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы", - говорится в сообщении в телеграм-канале движения.Пенсионерка отметила, что следит за новостями, "переживает за ребят на передовой". "Понимаю, что нужна помощь каждого и вклад народный в общее для страны дело", - приводятся в сообщении слова Надежды Васильевны. Благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!" работает больше года. На средства, которые поступают от жителей со всей страны, закупается все самое необходимое для военнослужащих – квадрокоптеры, бронежилеты, каски, медикаменты, тактические аптечки, медицинское оборудование и многое другое.
https://ria.ru/20230906/svo-1894557747.html
улан-удэ
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798648185_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_a67dc4968c8e15a45d503dfd5197ddd9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улан-удэ, общество
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на нужды СВО
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка перечислила 300 тысяч рублей в фонд для СВО
УЛАН-УДЭ, 7 сен – РИА Новости.
В Улан-Удэ 89-летняя пенсионерка передала 300 тысяч рублей на СВО, сообщили
в "Народном фронте" Бурятии.
"Надежде Васильевне уже почти 90 лет. Несмотря на почтенный возраст, она жизнерадостна и активна и не упускает возможности прогуляться по городу. В августе пожилая женщина решила оказать помощь нашим военнослужащим и перечислила 300 тысяч рублей в благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы", - говорится в сообщении в телеграм-канале движения.
Пенсионерка отметила, что следит за новостями, "переживает за ребят на передовой". "Понимаю, что нужна помощь каждого и вклад народный в общее для страны дело", - приводятся в сообщении слова Надежды Васильевны.
Благотворительный фонд "Народный фронт. Все для Победы!" работает больше года. На средства, которые поступают от жителей со всей страны, закупается все самое необходимое для военнослужащих – квадрокоптеры, бронежилеты, каски, медикаменты, тактические аптечки, медицинское оборудование и многое другое.
Краснодарская таможня передала бойцам в зоне СВО конфискованные товары