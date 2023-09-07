"Россия найдет ответ": офицер развеял надежды ВСУ на западное оружие
Американский экс-морпех: западное оружие не поможет Украине победить
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ВС РФ выдвигается на позицию для боевой работы
Самоходный миномет 2с4 "Тюльпан" ВС РФ выдвигается на позицию для боевой работы. Архивное фото
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Никакое западное оружие не поможет Украине выйти победителем из конфликта с Россией, заявил бывший капитан морской пехоты США и ветеран войны в Ираке Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Dialogue works.
"Предположения о том, что поставка новых видов оружия изменит ситуацию на поле боя и поможет ВСУ победить — сплошные заблуждения. <…> Мы видели это на примере противотанковых комплексов Javelin, переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, РСЗОHIMARS, ракет Storm Shadow, танковChallenger и т.д.", – отметил он.
Хо также подчеркнул, что вся предоставляемая Киеву техника устаревшая. Так, истребителям F-16, чью поставку недавно одобрили Дания и Нидерланды, уже больше сорока лет, признался он.
"Даже если бы Украина получила новую технику, например, новейшие модификации истребителя F-15 <…> или танка Abrams, это бы не изменило ход конфликта. У России нашлось бы свое ответное оружие", – резюмировал военный.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".