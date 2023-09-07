https://ria.ru/20230907/oruzhie-1894668669.html

МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии

МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 07.09.2023

МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии

Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по графику, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:33

2023-09-07T08:33

2023-09-07T09:08

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

белоруссия

сергей рябков

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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по графику, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости."Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии осуществляется в соответствии с графиком, о котором говорил президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.). Сейчас там пройдено несколько этапов создания соответствующей инфраструктуры или оборудования соответствующих носителей. У нас эта работа продолжается", - заявил дипломат.

https://ria.ru/20230815/reaktsiya-1890106244.html

россия

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, белоруссия, сергей рябков