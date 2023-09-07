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МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 07.09.2023
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08:33 07.09.2023 (обновлено: 09:08 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/oruzhie-1894668669.html
МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии
МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 07.09.2023
МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии
Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по графику, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:33
2023-09-07T09:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
белоруссия
сергей рябков
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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по графику, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости."Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии осуществляется в соответствии с графиком, о котором говорил президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.). Сейчас там пройдено несколько этапов создания соответствующей инфраструктуры или оборудования соответствующих носителей. У нас эта работа продолжается", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20230815/reaktsiya-1890106244.html
россия
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, белоруссия, сергей рябков
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Белоруссия, Сергей Рябков
МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии

Рябков: размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по плану

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по графику, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии осуществляется в соответствии с графиком, о котором говорил президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.). Сейчас там пройдено несколько этапов создания соответствующей инфраструктуры или оборудования соответствующих носителей. У нас эта работа продолжается", - заявил дипломат.
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияБелоруссияСергей Рябков
 
 
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