https://ria.ru/20230907/oruzhie-1894668669.html
МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии
МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии - РИА Новости, 07.09.2023
МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии
Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по графику, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T08:33
2023-09-07T08:33
2023-09-07T09:08
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
белоруссия
сергей рябков
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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по графику, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на вопрос РИА Новости."Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии осуществляется в соответствии с графиком, о котором говорил президент Российской Федерации (Владимир Путин - ред.). Сейчас там пройдено несколько этапов создания соответствующей инфраструктуры или оборудования соответствующих носителей. У нас эта работа продолжается", - заявил дипломат.
https://ria.ru/20230815/reaktsiya-1890106244.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, белоруссия, сергей рябков
Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Россия, Белоруссия, Сергей Рябков
МИД рассказал о размещении тактического ядерного оружия в Белоруссии
Рябков: размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии идет по плану