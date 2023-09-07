МИД назвал поставки ВСУ оружия с обедненным ураном от США преступным актом
Рябков назвал поставки ВСУ оружия с обедненным ураном от США преступным актом
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Архивное фото
БИШКЕК, 7 сен — РИА Новости. Поставки Украине оружия с обедненным ураном — это преступный акт со стороны США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке.
"Это не просто эскалационный шаг, это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий", — сказал дипломат.
Обедненный уран получают после выделения из него изотопа-235. По плотности он близок к вольфраму, что позволяет использовать его в сердечниках бронебойных снарядов, которые отличаются меньшими размерами, но значительно большим поражающим действием. Радиоактивность обедненного урана меньше, чем у природной руды, но, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям.
Он напомнил, что мире опубликованы сотни экспертных материалов с мнениями экологов, врачей, химиков о непоправимом вреде, который может нанести окружающей среде такое вооружение.
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"Американцам все нипочем. Понятно, что это не на их территории будет применяться. Понятно, что им все равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать, а также к каким последствиям это приведет для тех, кто сейчас воюет и что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле", — подчеркнул Рябков.
Этот преступный акт показывает, насколько циничен настрой, который определяет политику США на Евразийском направлении, заключил замглавы МИД.
Накануне Пентагон официально объявил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи.
США стали второй страной, которая анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном. В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов для танков Challenger 2.
Как отметил Владимир Путин, эти снаряды не относятся к разряду оружия массового уничтожения, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор такие боеприпасы применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.
В ответ на такой шаг со стороны Британии Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как пояснил Путин, это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседнему государству свой арсенал.