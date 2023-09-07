https://ria.ru/20230907/oruzhie-1894666975.html

МИД назвал поставки ВСУ оружия с обедненным ураном от США преступным актом

МИД назвал поставки ВСУ оружия с обедненным ураном от США преступным актом - РИА Новости, 07.09.2023

МИД назвал поставки ВСУ оружия с обедненным ураном от США преступным актом

Поставки Украине оружия с обедненным ураном — это преступный акт со стороны США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях семинара "Укрепление режима... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:05

2023-09-07T08:05

2023-09-07T08:50

сергей рябков

украина

сша

россия

политика

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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БИШКЕК, 7 сен — РИА Новости. Поставки Украине оружия с обедненным ураном — это преступный акт со стороны США, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на полях семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке."Это не просто эскалационный шаг, это отражение возмутительного пренебрежения Вашингтоном экологическими последствиями применения такого рода боеприпасов в зоне боевых действий", — сказал дипломат.Он напомнил, что мире опубликованы сотни экспертных материалов с мнениями экологов, врачей, химиков о непоправимом вреде, который может нанести окружающей среде такое вооружение."Американцам все нипочем. Понятно, что это не на их территории будет применяться. Понятно, что им все равно, кто там это будет вдыхать, где это будет оседать, а также к каким последствиям это приведет для тех, кто сейчас воюет и что будет с поколениями, которые будут жить на этой земле", — подчеркнул Рябков.Этот преступный акт показывает, насколько циничен настрой, который определяет политику США на Евразийском направлении, заключил замглавы МИД.Накануне Пентагон официально объявил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном в рамках нового пакета военной помощи.США стали второй страной, которая анонсировала передачу Украине снарядов с обедненным ураном. В марте замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди сообщила о планах по поставкам Киеву таких боеприпасов для танков Challenger 2.Как отметил Владимир Путин, эти снаряды не относятся к разряду оружия массового уничтожения, но порождают радиационную пыль, загрязняют почву и в этом смысле представляют собой наиболее вредное и опасное для человека оружие. До сих пор такие боеприпасы применяли только страны НАТО, в том числе в Ираке и Югославии.В ответ на такой шаг со стороны Британии Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Как пояснил Путин, это не нарушает международных обязательств, поскольку Россия не передает соседнему государству свой арсенал.

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894622319.html

https://ria.ru/20230906/primenenie-1894632637.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, украина, сша, россия, политика, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)