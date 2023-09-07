https://ria.ru/20230907/obstrel-1894858548.html
ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми
ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми - РИА Новости, 07.09.2023
ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми
Украинские войска обстреляли в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T22:09
2023-09-07T22:09
2023-09-07T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7970bd67b5dfdff17358c80a06eb8419.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня на автодороге возле города Васильевка Запорожской области нацистами обстреляна легковая машина, в которой ехала семья с двумя детьми", — написал он в Telegram-канале.По словам Рогова, в результате инцидента тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Их госпитализировали, состояние обоих оценивается как стабильное. В свою очередь, отец и десятилетняя дочь, находившиеся в машине, не пострадали.
https://ria.ru/20230907/obstrel-1894845894.html
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/04/1575339917_294:0:3023:2047_1920x0_80_0_0_fff207f66e43212b9742d7b8e462251a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов
ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми
Рогов: ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с двумя детьми, есть раненые