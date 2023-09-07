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ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми - РИА Новости, 07.09.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
22:09 07.09.2023 (обновлено: 23:10 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/obstrel-1894858548.html
ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми
ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми - РИА Новости, 07.09.2023
ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми
Украинские войска обстреляли в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T22:09
2023-09-07T23:10
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. &quot;Сегодня на автодороге возле города Васильевка Запорожской области нацистами обстреляна легковая машина, в которой ехала семья с двумя детьми&quot;, — написал он в Telegram-канале.По словам Рогова, в результате инцидента тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Их госпитализировали, состояние обоих оценивается как стабильное. В свою очередь, отец и десятилетняя дочь, находившиеся в машине, не пострадали.
https://ria.ru/20230907/obstrel-1894845894.html
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в мире, запорожская область, владимир рогов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Владимир Рогов
ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми

Рогов: ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с двумя детьми, есть раненые

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Работа станции скорой медицинской помощи . Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.
«

"Сегодня на автодороге возле города Васильевка Запорожской области нацистами обстреляна легковая машина, в которой ехала семья с двумя детьми", — написал он в Telegram-канале.

По словам Рогова, в результате инцидента тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Их госпитализировали, состояние обоих оценивается как стабильное. В свою очередь, отец и десятилетняя дочь, находившиеся в машине, не пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВладимир Рогов
 
 
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