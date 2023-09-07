https://ria.ru/20230907/obstrel-1894858548.html

ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми

ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми - РИА Новости, 07.09.2023

ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми

Украинские войска обстреляли в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T22:09

2023-09-07T22:09

2023-09-07T23:10

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен — РИА Новости. Украинские войска обстреляли в Запорожской области автомобиль, в котором ехала семья с двумя детьми, сообщил глава общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сегодня на автодороге возле города Васильевка Запорожской области нацистами обстреляна легковая машина, в которой ехала семья с двумя детьми", — написал он в Telegram-канале.По словам Рогова, в результате инцидента тринадцатилетний мальчик получил минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки, его мать — осколочное ранение ноги. Их госпитализировали, состояние обоих оценивается как стабильное. В свою очередь, отец и десятилетняя дочь, находившиеся в машине, не пострадали.

https://ria.ru/20230907/obstrel-1894845894.html

запорожская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, запорожская область, владимир рогов