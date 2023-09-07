https://ria.ru/20230907/obstrel-1894649365.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 07.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили девять натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T00:13

2023-09-07T00:13

2023-09-07T00:13

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 7 сен - РИА Новости. Украинские войска выпустили девять натовских снарядов калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 23.35 (совпадает с мск) - населенный пункт Яснобродовка - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Представительство также сообщило, в 23.45 украинские войска обстреляли Куйбышевский и Киевский районы города, выпустив четыре снаряда калибра 155 миллиметров, а в 23.50 выпустили два снаряда того же калибра по Петровскому району Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230906/obstrel-1894627913.html

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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, нато, в мире