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Nirvana анонсировала выход 53 неизданных треков - РИА Новости, 07.09.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
18:01 07.09.2023 (обновлено: 18:43 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/nirvana-1894806545.html
Nirvana анонсировала выход 53 неизданных треков
Nirvana анонсировала выход 53 неизданных треков - РИА Новости, 07.09.2023
Nirvana анонсировала выход 53 неизданных треков
Участники американской рок-группы Nirvana анонсировали выход 53 ранее неизданных треков, сообщает LoudWire. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:01
2023-09-07T18:43
шоубиз
новости шоу-бизнеса
nirvana
музыка
лос-анджелес
сиэтл
рим
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Участники американской рок-группы Nirvana анонсировали выход 53 ранее неизданных треков, сообщает LoudWire. Как отмечают в издании, релиз состоится в связи с переизданием последнего студийного альбома группы In Utero, которому в конце сентября этого года исполняется 30 лет. Известно, что среди новых треков будут концертные записи, записанные на шоу рокеров в Лос-Анджелесе и Сиэтле в 1993 и 1994-х годах соответственно. Кроме того, в переиздание войдут шесть бонус-треков, записанных в Риме, Спрингфилде и Нью-Йорке.Всего делюкс-версия In Utero будет состоять из 72 треков. Обновленная версия In Utero выйдет в нескольких форматах, в том числе на CD-дисках и виниле. Фанаты также получат книгу с фотографиями участников, которые тоже ранее нигде не публиковали, копии билетов и другую эксклюзивную атрибутику. Выход переизданного альбома запланирован на 27 октября.
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новости шоу-бизнеса, nirvana, музыка, лос-анджелес, сиэтл, рим
Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Nirvana, Музыка, Лос-Анджелес, Сиэтл, Рим
Nirvana анонсировала выход 53 неизданных треков

Участники рок-группы Nirvana анонсировали выход 53 ранее неизданных треков

© AP Photo / Robert SorboКурт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле
Курт Кобейн, вокалист группы Нирвана, во время записи MTV's Live и Loud Production в Сиэтле - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Robert Sorbo
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Участники американской рок-группы Nirvana анонсировали выход 53 ранее неизданных треков, сообщает LoudWire.
Как отмечают в издании, релиз состоится в связи с переизданием последнего студийного альбома группы In Utero, которому в конце сентября этого года исполняется 30 лет.
Известно, что среди новых треков будут концертные записи, записанные на шоу рокеров в Лос-Анджелесе и Сиэтле в 1993 и 1994-х годах соответственно. Кроме того, в переиздание войдут шесть бонус-треков, записанных в Риме, Спрингфилде и Нью-Йорке.
Всего делюкс-версия In Utero будет состоять из 72 треков.
Обновленная версия In Utero выйдет в нескольких форматах, в том числе на CD-дисках и виниле. Фанаты также получат книгу с фотографиями участников, которые тоже ранее нигде не публиковали, копии билетов и другую эксклюзивную атрибутику.
Выход переизданного альбома запланирован на 27 октября.
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