Nirvana анонсировала выход 53 неизданных треков

Nirvana анонсировала выход 53 неизданных треков - РИА Новости, 07.09.2023

Nirvana анонсировала выход 53 неизданных треков

Участники американской рок-группы Nirvana анонсировали выход 53 ранее неизданных треков, сообщает LoudWire. РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07

2023-09-07T18:01

2023-09-07T18:43

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148762/58/1487625832_0:81:1452:898_1920x0_80_0_0_34a6a1ab4c05b06c3d9c59c27f76ae6d.jpg

МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Участники американской рок-группы Nirvana анонсировали выход 53 ранее неизданных треков, сообщает LoudWire. Как отмечают в издании, релиз состоится в связи с переизданием последнего студийного альбома группы In Utero, которому в конце сентября этого года исполняется 30 лет. Известно, что среди новых треков будут концертные записи, записанные на шоу рокеров в Лос-Анджелесе и Сиэтле в 1993 и 1994-х годах соответственно. Кроме того, в переиздание войдут шесть бонус-треков, записанных в Риме, Спрингфилде и Нью-Йорке.Всего делюкс-версия In Utero будет состоять из 72 треков. Обновленная версия In Utero выйдет в нескольких форматах, в том числе на CD-дисках и виниле. Фанаты также получат книгу с фотографиями участников, которые тоже ранее нигде не публиковали, копии билетов и другую эксклюзивную атрибутику. Выход переизданного альбома запланирован на 27 октября.

2023

