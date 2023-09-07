https://ria.ru/20230907/nato-1894683754.html

Генсек НАТО надеется на прогресс по вступлению Швеции в альянс

Генсек НАТО надеется на прогресс по вступлению Швеции в альянс - РИА Новости, 07.09.2023

Генсек НАТО надеется на прогресс по вступлению Швеции в альянс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T10:15

2023-09-07T10:15

2023-09-07T10:15

турция

йенс столтенберг

нато

европарламент

швеция

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента осенью этого года. Генсек НАТО принял участие в заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента. "Я надеюсь, что, когда парламент Турции возобновит заседания позже этой осенью, ратификация членства Швеции произойдет как можно скорее", - указал он.

https://ria.ru/20230903/shvetsiya-1893905141.html

турция

швеция

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турция, йенс столтенберг, нато, европарламент, швеция, в мире