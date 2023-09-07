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Генсек НАТО надеется на прогресс по вступлению Швеции в альянс
Генсек НАТО надеется на прогресс по вступлению Швеции в альянс - РИА Новости, 07.09.2023
Генсек НАТО надеется на прогресс по вступлению Швеции в альянс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T10:15
2023-09-07T10:15
2023-09-07T10:15
турция
йенс столтенберг
нато
европарламент
швеция
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется на прогресс в вопросе ратификации Турцией членства Швеции в альянсе после возобновления заседаний турецкого парламента осенью этого года. Генсек НАТО принял участие в заседании комитетов по иностранным делам, обороне и безопасности Европарламента. "Я надеюсь, что, когда парламент Турции возобновит заседания позже этой осенью, ратификация членства Швеции произойдет как можно скорее", - указал он.
https://ria.ru/20230903/shvetsiya-1893905141.html
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турция, йенс столтенберг, нато, европарламент, швеция, в мире
Турция, Йенс Столтенберг, НАТО, Европарламент, Швеция, В мире
Генсек НАТО надеется на прогресс по вступлению Швеции в альянс
Столтенберг надеется на прогресс по ратификации Турцией заявки Швеции в НАТО