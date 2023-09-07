https://ria.ru/20230907/mumiya-1894655050.html
СМИ: в Перу обнаружили 1000-летнюю мумию
СМИ: в Перу обнаружили 1000-летнюю мумию - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: в Перу обнаружили 1000-летнюю мумию
Археологи Перу обнаружили 1000-летнюю мумию в Лиме, сообщают западные СМИ. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T02:59
2023-09-07T02:59
2023-09-07T02:59
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Археологи Перу обнаружили 1000-летнюю мумию в Лиме, сообщают западные СМИ. "Археологи в Перу обнаружили мумию, которой 1000 лет", - говорится в сообщении агентства Рейтер. Руководитель группы Мирелла Ганоза сообщила агентству, что останки были найдены вместе с керамическими сосудами, текстильными изделиями в Лиме. "Это взрослый человек в сидячем положении с согнутыми ногами", - сказала агентству руководитель группы. Как отмечается, у мумии длинные волосы и почти полностью сохранившаяся челюсть.
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перу, лима (город)
Перу, Лима (город), Культура
СМИ: в Перу обнаружили 1000-летнюю мумию
Reuters: в Перу в городе Лима археологи обнаружили 1000-летнюю мумию