https://ria.ru/20230907/moskva-1894830602.html
В Москве начали тестировать новые зарядные станции для электромобилей
В Москве начали тестировать новые зарядные станции для электромобилей - РИА Новости, 07.09.2023
В Москве начали тестировать новые зарядные станции для электромобилей
Новые зарядные станции повышенной мощности для электромобилей начали тестировать в Москве, сообщается в телеграм-канале столицы. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T18:42
2023-09-07T18:42
2023-09-07T18:44
общество
технологии
москва
сергей собянин
максим ликсутов
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Новые зарядные станции повышенной мощности для электромобилей начали тестировать в Москве, сообщается в телеграм-канале столицы. "Мы начинаем тестировать новые зарядные станции повышенной мощности, они позволяют подзарядить электромобиль еще быстрее и комфортнее. Сегодня в столице установлено около 220 городских зарядных станций проекта "Энергия Москвы". Мы продолжаем развивать удобную среду для владельцев электротранспорта в соответствии с поручением мэра Москвы Сергея Собянина", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова. Добавляется, что дептранс совместно с "Росатомом" расширяет сеть зарядных станций "Энергия Москвы" и запускает станции повышенной мощности — 60 киловатт. В ближайшее время 40 городских станций станут доступны для пользователей, две из них уже можно найти в приложении "Московский транспорт", остальные станции появятся в приложении после завершения интеграции. Первые две тестовые станции находятся на улице Пришвина дом 13 и улице 2-я Квесисская дом 11. Отмечается, что на такой станции подзарядка авто занимает всего около 30 минут. Она оснащена двумя типами разъемов для разных моделей электромобилей Chademo и CCS. "Сейчас обе станции проходят тест, и нам важно знать ваше мнение о них. Заряжайтесь и присылайте нам свои отзывы о работе станции", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20230907/servis-1894829361.html
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общество, технологии, москва, сергей собянин, максим ликсутов , государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Общество, Технологии, Москва, Сергей Собянин, Максим Ликсутов , Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
В Москве начали тестировать новые зарядные станции для электромобилей
В Москве начали тестировать электромобильные станции повышенной мощности