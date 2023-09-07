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Мосгоризбирком сообщил о готовности отражать попытки дискредитации выборов - РИА Новости, 07.09.2023
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06:56 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/mosgorizbirkom-1894663547.html
Мосгоризбирком сообщил о готовности отражать попытки дискредитации выборов
Мосгоризбирком сообщил о готовности отражать попытки дискредитации выборов - РИА Новости, 07.09.2023
Мосгоризбирком сообщил о готовности отражать попытки дискредитации выборов
В Мосгоризбиркоме ожидают, что в дни голосования могут быть предприняты попытки дискредитации выборов, комиссия приложит усилия, чтобы это никак не отразилось... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T06:56
2023-09-07T06:56
ольга кириллова
мосгоризбирком
политика
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Мосгоризбиркоме ожидают, что в дни голосования могут быть предприняты попытки дискредитации выборов, комиссия приложит усилия, чтобы это никак не отразилось на ходе голосования, сообщила в интервью РИА Новости председатель комиссии Ольга Кириллова. "Конечно, ожидаем. Ожидаем и готовимся все, кто задействован в организации выборов, в том числе и технические специалисты. Мы понимаем, что весь город обеспокоен атаками разного рода, мы живем не в самое спокойное время, и попытки сорвать проведение выборов, как-то нарушить традиционный их ход, праздничное настроение в связи с празднованием Дня города могут быть. Приложим все усилия для того, чтобы это не отразилось на ходе голосования", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос, ожидают ли в комиссии атак и попыток дискредитации выборов в дни голосования. По ее словам, каждый, кто на своем участке, отвечает за организацию работы, весь город на посту. "Мы, в частности, отвечаем за выборы, кто-то отвечает за безопасность неба. Поэтому я понимаю, что весь город на посту, и мы постараемся, чтобы все прошло ровно, без каких-то потрясений. Поэтому, конечно, приглашаю всех москвичей на выборы. От того, придут они или не придут, зависит качество вынесенного решения, а так как мы определяем градоначальника, нашего мэра на ближайшие годы, то это очень важно", - заключила Кириллова. Выборы пройдут в течение трёх дней, с 8 по 10 сентября.
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ольга кириллова, мосгоризбирком, политика
Ольга Кириллова, Мосгоризбирком, Политика
Мосгоризбирком сообщил о готовности отражать попытки дискредитации выборов

Глава МГИК Кириллова заявила о готовности отражать попытки дискредитации выборов

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. В Мосгоризбиркоме ожидают, что в дни голосования могут быть предприняты попытки дискредитации выборов, комиссия приложит усилия, чтобы это никак не отразилось на ходе голосования, сообщила в интервью РИА Новости председатель комиссии Ольга Кириллова.
«
"Конечно, ожидаем. Ожидаем и готовимся все, кто задействован в организации выборов, в том числе и технические специалисты. Мы понимаем, что весь город обеспокоен атаками разного рода, мы живем не в самое спокойное время, и попытки сорвать проведение выборов, как-то нарушить традиционный их ход, праздничное настроение в связи с празднованием Дня города могут быть. Приложим все усилия для того, чтобы это не отразилось на ходе голосования", - сказала Кириллова, отвечая на вопрос, ожидают ли в комиссии атак и попыток дискредитации выборов в дни голосования.
По ее словам, каждый, кто на своем участке, отвечает за организацию работы, весь город на посту.
"Мы, в частности, отвечаем за выборы, кто-то отвечает за безопасность неба. Поэтому я понимаю, что весь город на посту, и мы постараемся, чтобы все прошло ровно, без каких-то потрясений. Поэтому, конечно, приглашаю всех москвичей на выборы. От того, придут они или не придут, зависит качество вынесенного решения, а так как мы определяем градоначальника, нашего мэра на ближайшие годы, то это очень важно", - заключила Кириллова.
Выборы пройдут в течение трёх дней, с 8 по 10 сентября.
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