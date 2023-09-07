https://ria.ru/20230907/mordvichev-1894730981.html

Путин повысил генерала Мордвичева в звании

Путин повысил генерала Мордвичева в звании - РИА Новости, 07.09.2023

Путин повысил генерала Мордвичева в звании

Владимир Путин присвоил очередные воинские звания некоторым высшим офицерам, в том числе командующему группировкой "Центр" Андрею Мордвичеву, указ президента... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:07

2023-09-07T13:07

2023-09-07T14:51

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

андрей мордвичев

владимир путин

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин присвоил очередные воинские звания некоторым высшим офицерам, в том числе командующему группировкой "Центр" Андрею Мордвичеву, указ президента опубликовали на портале правовой информации.Присвоить воинские звания:генерал-полковникаАнашкину Геннадию ВладимировичуМордвичеву Андрею Николаевичугенерал-лейтенантаШестакову Александру Анатольевичу. Мордвичев командует группировкой "Центр" Вооруженных сил России в специальной военной операции, Анашкин командует 8-й гвардейской общевойсковой армией, также участвующей в СВО. Шестаков — начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны.

https://ria.ru/20230817/zvanie-1890517364.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, андрей мордвичев, владимир путин, ситуация в днр и лнр