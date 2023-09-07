https://ria.ru/20230907/mordvichev-1894730981.html
Путин повысил генерала Мордвичева в звании
Путин повысил генерала Мордвичева в звании - РИА Новости, 07.09.2023
Путин повысил генерала Мордвичева в звании
Владимир Путин присвоил очередные воинские звания некоторым высшим офицерам, в том числе командующему группировкой "Центр" Андрею Мордвичеву, указ президента... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:07
2023-09-07T13:07
2023-09-07T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей мордвичев
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин присвоил очередные воинские звания некоторым высшим офицерам, в том числе командующему группировкой "Центр" Андрею Мордвичеву, указ президента опубликовали на портале правовой информации.Присвоить воинские звания:генерал-полковникаАнашкину Геннадию ВладимировичуМордвичеву Андрею Николаевичугенерал-лейтенантаШестакову Александру Анатольевичу. Мордвичев командует группировкой "Центр" Вооруженных сил России в специальной военной операции, Анашкин командует 8-й гвардейской общевойсковой армией, также участвующей в СВО. Шестаков — начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны.
https://ria.ru/20230817/zvanie-1890517364.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей мордвичев, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Мордвичев, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин повысил генерала Мордвичева в звании
Путин повысил в звании командующего группировкой "Центр" в СВО Мордвичева