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Путин повысил генерала Мордвичева в звании - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 07.09.2023 (обновлено: 14:51 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/mordvichev-1894730981.html
Путин повысил генерала Мордвичева в звании
Путин повысил генерала Мордвичева в звании - РИА Новости, 07.09.2023
Путин повысил генерала Мордвичева в звании
Владимир Путин присвоил очередные воинские звания некоторым высшим офицерам, в том числе командующему группировкой "Центр" Андрею Мордвичеву, указ президента... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:07
2023-09-07T14:51
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
андрей мордвичев
владимир путин
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин присвоил очередные воинские звания некоторым высшим офицерам, в том числе командующему группировкой "Центр" Андрею Мордвичеву, указ президента опубликовали на портале правовой информации.Присвоить воинские звания:генерал-полковникаАнашкину Геннадию ВладимировичуМордвичеву Андрею Николаевичугенерал-лейтенантаШестакову Александру Анатольевичу. Мордвичев командует группировкой "Центр" Вооруженных сил России в специальной военной операции, Анашкин командует 8-й гвардейской общевойсковой армией, также участвующей в СВО. Шестаков — начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны.
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безопасность, россия, андрей мордвичев, владимир путин, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Андрей Мордвичев, Владимир Путин, Ситуация в ДНР и ЛНР
Путин повысил генерала Мордвичева в звании

Путин повысил в звании командующего группировкой "Центр" в СВО Мордвичева

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкГенерал Андрей Мордвичев
Генерал Андрей Мордвичев - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Генерал Андрей Мордвичев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Владимир Путин присвоил очередные воинские звания некоторым высшим офицерам, в том числе командующему группировкой "Центр" Андрею Мордвичеву, указ президента опубликовали на портале правовой информации.
«
Присвоить воинские звания:
генерал-полковника
Анашкину Геннадию Владимировичу
Мордвичеву Андрею Николаевичу
генерал-лейтенанта
Шестакову Александру Анатольевичу.
Президент РФ Владимир Путин выступает на концерте в честь празднования 1160-летия зарождения российской государственности на Софийской набережной в Великом Новгороде
Владимир Путин
президент России
Мордвичев командует группировкой "Центр" Вооруженных сил России в специальной военной операции, Анашкин командует 8-й гвардейской общевойсковой армией, также участвующей в СВО. Шестаков — начальник Главного автобронетанкового управления Министерства обороны.
Председатель парламента Чечни Магомед Даудов - РИА Новости, 1920, 17.08.2023
Путин присвоил главе парламента Чечни Даудову звание генерал-майора МВД
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАндрей МордвичевВладимир ПутинСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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