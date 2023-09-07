https://ria.ru/20230907/modernizatsiya-1894815545.html

В Оренбуржье продолжают модернизацию объектов здравоохранения

В Оренбуржье продолжают модернизацию объектов здравоохранения - РИА Новости, 07.09.2023

В Оренбуржье продолжают модернизацию объектов здравоохранения

В Оренбургской области завершен капитальный ремонт поликлиники участковой больницы поселка Энергетик Новоорского района, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:54

2023-09-07T17:54

2023-09-07T17:54

оренбургская область

оренбургская область

новоорский район

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В Оренбургской области завершен капитальный ремонт поликлиники участковой больницы поселка Энергетик Новоорского района, сообщает пресс-служба регионального правительства. Капремонт проведен по региональному проекту модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта. Строители укрепили основание пола, обновили его покрытие, заменили окна, двери, сантехнику, провели внутренние отделочные работы. Средства на ремонт – около пяти миллионов рублей – выделены из федерального и регионального бюджетов. Поликлиника на 150 посещений в смену обслуживает семь тысяч человек, из них более полутора тысяч – дети. В обновленных комфортных условиях ведут прием терапевты и педиатры, отоларинголог, хирург, стоматолог, фельдшер кабинета доврачебного приема и средний медицинский персонал. Дважды в неделю организованы выезды бригад узких специалистов из Новоорской районной больницы. В их составе работают акушер-гинеколог, невролог, фтизиатр, окулист и онколог, уточняет пресс-служба. Всего в текущем году в Оренбуржье запланирован капитальный ремонт 119 объектов здравоохранения, 106 из них будут отремонтированы до конца года. В селе Горьковском на данный момент строится новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. На 2024 год запланировано строительство такого же ФАПа в селе Караганка, отметили в пресс-службе региона.

https://ria.ru/20230906/fap-1894464335.html

оренбургская область

новоорский район

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

оренбургская область, новоорский район