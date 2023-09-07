https://ria.ru/20230907/microsoft-1894837473.html

Microsoft обновит соглашения по использованию своих служб для россиян

Microsoft обновит соглашения по использованию своих служб для россиян - РИА Новости, 07.09.2023

Microsoft обновит соглашения по использованию своих служб для россиян

Корпорация Microsoft рассылает российским пользователям предупреждения об изменении соглашения по использованию своих веб-продуктов и служб, которое вступит в... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:23

2023-09-07T19:23

2023-09-07T19:24

технологии

австралия

microsoft corporation

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Корпорация Microsoft рассылает российским пользователям предупреждения об изменении соглашения по использованию своих веб-продуктов и служб, которое вступит в силу 30 сентября, говорится в письме, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости. "Мы обновляем соглашение об использовании служб Майкрософт, применимое к продуктам или службам Майкрософт, которыми вы пользуетесь. Мы добавляем пояснения к некоторым положениям, чтобы они были понятны пользователям. Кроме того, обновленное соглашение будет охватывать новые продукты, службы и функции Майкрософт", - следует из письма. "Обновленные условия соглашения об использовании служб Майкрософт вступят в силу 30 сентября 2023 года", - уточняется там. В частности, как следует из информации на сайте корпорации, обновления касаются использования служб на базе искусственного интеллекта (ИИ). Microsoft расширила определение "Ваше содержимое", включив в него содержимое, генерируемое в процессе использования пользователем служб на базе ИИ. Кроме того, в разделе "Мое поведение" появились положения, регулирующие использование служб на базе ИИ. В новых условиях будет отдельный раздел, посвященный этим службам - в нем зафиксированы определенные ограничения и требования. Microsoft добавила еще несколько разделов. Например, раздел "Модерация и обеспечение исполнения", чтобы разъяснить эти практики для пользователей. Появился также раздел, в котором рассказывается о правах клиентов из Австралии, использующих товары или услуги, подпадающие под действие "Кодекса о защите потребителей телекоммуникационных услуг". "В целом, мы сделали текст условий более понятным, а также исправили опечатки, грамматические и другие подобные ошибки. Кроме того, мы обновили названия и гиперссылки", - поясняет компания на своем сайте. В письме сообщается, если пользователь продолжит пользоваться услугами после 30 сентября, то это значит, что он принимает условия обновленного соглашения. "Если вы не согласны с этими условиями, вы можете прекратить использовать наши продукты и службы и закрыть свою учетную запись Майкрософт до того, как они вступят в силу", - добавили в Microsoft.

https://ria.ru/20230811/podpiski-1889651401.html

https://ria.ru/20230906/epl-1894625840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, австралия, microsoft corporation