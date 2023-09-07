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В Приморье после ливней одно село остается отрезанным от сообщения - РИА Новости, 07.09.2023
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03:49 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/livni-1894656741.html
В Приморье после ливней одно село остается отрезанным от сообщения
В Приморье после ливней одно село остается отрезанным от сообщения - РИА Новости, 07.09.2023
В Приморье после ливней одно село остается отрезанным от сообщения
Одно село остается отрезанным от дорожного сообщения во всем Приморском крае, где в конце августа прошли мощные ливни, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T03:49
2023-09-07T03:49
приморский край
происшествия
владивосток
хасанский район
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ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Одно село остается отрезанным от дорожного сообщения во всем Приморском крае, где в конце августа прошли мощные ливни, рассказали РИА Новости в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС в четверг. Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Размытие дорог оставило ряд населенных пунктов в крае без сообщения. По информации министерства ГО и ЧС края, утром в среду в регионе было подтоплено 32 многоквартирных дома и 93 частных, а также 543 придомовые территории. Четыре населенных пункта тогда оставались отрезанными. "К утру четверга в шести муниципалитетах региона в общем счете есть 29 переливов через дороги, отрезан один населенный пункт", - рассказали в пресс-службе министерства. По информации пресс-службы, отрезано село Олон в Пожарском муниципальном округе края. В восьми муниципалитетах в четверг в общем счете подтоплено 32 многоквартирных дома, 99 частных домов и 531 придомовой участок. Самая напряженная обстановка сохраняется в Дальнереченском городском округе, где подтоплены 388 участков и 97 частных домов. Все 32 подтопленных многоквартирных дома находятся в Октябрьском муниципальном округе, следует из данных пресс-службы.
https://ria.ru/20230831/pomosch-1893300768.html
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приморский край, происшествия, владивосток, хасанский район
Приморский край, Происшествия, Владивосток, Хасанский район
В Приморье после ливней одно село остается отрезанным от сообщения

В Приморье после ливней лишь одно село Олон остается отрезанным от сообщения

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкАвтомобиль на затопленной улице Уссурийска
Автомобиль на затопленной улице Уссурийска - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Автомобиль на затопленной улице Уссурийска. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 7 сен - РИА Новости. Одно село остается отрезанным от дорожного сообщения во всем Приморском крае, где в конце августа прошли мощные ливни, рассказали РИА Новости в пресс-службе краевого министерства ГО и ЧС в четверг.
Южный циклон накрыл Приморье 29 августа, мощные дожди продолжились ночью и утром 30 августа, смещаясь на восток. По объему осадков лидировали Владивосток и Хасанский район, где дома смывало бурными потоками. Размытие дорог оставило ряд населенных пунктов в крае без сообщения. По информации министерства ГО и ЧС края, утром в среду в регионе было подтоплено 32 многоквартирных дома и 93 частных, а также 543 придомовые территории. Четыре населенных пункта тогда оставались отрезанными.
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"К утру четверга в шести муниципалитетах региона в общем счете есть 29 переливов через дороги, отрезан один населенный пункт", - рассказали в пресс-службе министерства.
По информации пресс-службы, отрезано село Олон в Пожарском муниципальном округе края. В восьми муниципалитетах в четверг в общем счете подтоплено 32 многоквартирных дома, 99 частных домов и 531 придомовой участок.
Самая напряженная обстановка сохраняется в Дальнереченском городском округе, где подтоплены 388 участков и 97 частных домов. Все 32 подтопленных многоквартирных дома находятся в Октябрьском муниципальном округе, следует из данных пресс-службы.
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Приморский крайПроисшествияВладивостокХасанский район
 
 
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