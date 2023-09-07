https://ria.ru/20230907/lazanya-1894700323.html
Подмосковный "Мираторг" увеличил выпуск лазаньи до 200 тонн в месяц
Подмосковный "Мираторг" увеличил выпуск лазаньи до 200 тонн в месяц - РИА Новости, 07.09.2023
Подмосковный "Мираторг" увеличил выпуск лазаньи до 200 тонн в месяц
Агропромышленный холдинг "Мираторг", базирующийся в Подмосковье, начал производить до 200 тонн лазаньи в месяц, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:23
2023-09-07T11:23
2023-09-07T11:23
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Агропромышленный холдинг "Мираторг", базирующийся в Подмосковье, начал производить до 200 тонн лазаньи в месяц, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "Теперь предприятие может производить до 200 тонн лазаньи в месяц. За час автоматизированная линия производит до 5 тысяч порций лазаньи. На подмосковном заводе оборудован отдельный цех, оснащенный мощной автоматизированной производственной линией", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам Филимонова, технологи обновили классический рецепт лазаньи. Также при приготовлении используют мясо собственного производства, которое поступает с ферм агрохолдинга не замороженным, а охлажденным. Производство лазаньи полностью автоматизировано. На заводе техника самостоятельно насыпает исходные ингредиенты, заливает воду, замешивает, раскатывает и режет тесто. Также автоматически варятся соусы и собирается лазанья - каждая порция в отдельном лотке. Сотрудники не касаются даже упаковки. Они получают на выходе готовые, плотно запечатанные короба по 12 порций в каждом, сообщили в Минсельхозпроде.
https://ria.ru/20230724/smetana-1885991485.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), мираторг
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Мираторг
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Агропромышленный холдинг "Мираторг", базирующийся в Подмосковье, начал производить до 200 тонн лазаньи в месяц, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов.
"Теперь предприятие может производить до 200 тонн лазаньи в месяц. За час автоматизированная линия производит до 5 тысяч порций лазаньи. На подмосковном заводе оборудован отдельный цех, оснащенный мощной автоматизированной производственной линией", - отметил Филимонов
, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По словам Филимонова, технологи обновили классический рецепт лазаньи. Также при приготовлении используют мясо собственного производства, которое поступает с ферм агрохолдинга не замороженным, а охлажденным.
Производство лазаньи полностью автоматизировано. На заводе техника самостоятельно насыпает исходные ингредиенты, заливает воду, замешивает, раскатывает и режет тесто. Также автоматически варятся соусы и собирается лазанья - каждая порция в отдельном лотке. Сотрудники не касаются даже упаковки. Они получают на выходе готовые, плотно запечатанные короба по 12 порций в каждом, сообщили в Минсельхозпроде.
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