https://ria.ru/20230907/lazanya-1894700323.html

Подмосковный "Мираторг" увеличил выпуск лазаньи до 200 тонн в месяц

Подмосковный "Мираторг" увеличил выпуск лазаньи до 200 тонн в месяц - РИА Новости, 07.09.2023

Подмосковный "Мираторг" увеличил выпуск лазаньи до 200 тонн в месяц

Агропромышленный холдинг "Мираторг", базирующийся в Подмосковье, начал производить до 200 тонн лазаньи в месяц, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:23

2023-09-07T11:23

2023-09-07T11:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мираторг

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Агропромышленный холдинг "Мираторг", базирующийся в Подмосковье, начал производить до 200 тонн лазаньи в месяц, сообщил курирующий Минсельхозпрод заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов. "Теперь предприятие может производить до 200 тонн лазаньи в месяц. За час автоматизированная линия производит до 5 тысяч порций лазаньи. На подмосковном заводе оборудован отдельный цех, оснащенный мощной автоматизированной производственной линией", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По словам Филимонова, технологи обновили классический рецепт лазаньи. Также при приготовлении используют мясо собственного производства, которое поступает с ферм агрохолдинга не замороженным, а охлажденным. Производство лазаньи полностью автоматизировано. На заводе техника самостоятельно насыпает исходные ингредиенты, заливает воду, замешивает, раскатывает и режет тесто. Также автоматически варятся соусы и собирается лазанья - каждая порция в отдельном лотке. Сотрудники не касаются даже упаковки. Они получают на выходе готовые, плотно запечатанные короба по 12 порций в каждом, сообщили в Минсельхозпроде.

https://ria.ru/20230724/smetana-1885991485.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), мираторг