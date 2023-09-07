https://ria.ru/20230907/kupyansk-1894665613.html

Российские силы продолжают наступать в сторону Купянска, сообщил Марочко

Российские силы продолжают наступать в сторону Купянска, сообщил Марочко - РИА Новости, 07.09.2023

Российские силы продолжают наступать в сторону Купянска, сообщил Марочко

На купянском направлении ВС РФ продолжают развивать успех и продвигаются в сторону Оскольского водохранилища, населенных пунктов Сеньково и Свердловка (ЛНР),... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T07:33

2023-09-07T07:33

2023-09-07T07:33

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. На купянском направлении ВС РФ продолжают развивать успех и продвигаются в сторону Оскольского водохранилища, населенных пунктов Сеньково и Свердловка (ЛНР), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища", - сообщил Марочко. Он добавил, что за истекшие сутки в районе населенного пункта Свердловка в ЛНР взято несколько опорных пунктов ВСУ. Также штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись от села Новоселовское по направлению к Сеньково, тем самым улучшив свое тактическое положение. В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.

https://ria.ru/20230907/razvedchik-1894661864.html

луганская народная республика

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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины