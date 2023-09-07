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Российские силы продолжают наступать в сторону Купянска, сообщил Марочко - РИА Новости, 07.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:33 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kupyansk-1894665613.html
Российские силы продолжают наступать в сторону Купянска, сообщил Марочко
Российские силы продолжают наступать в сторону Купянска, сообщил Марочко - РИА Новости, 07.09.2023
Российские силы продолжают наступать в сторону Купянска, сообщил Марочко
На купянском направлении ВС РФ продолжают развивать успех и продвигаются в сторону Оскольского водохранилища, населенных пунктов Сеньково и Свердловка (ЛНР),... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T07:33
2023-09-07T07:33
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. На купянском направлении ВС РФ продолжают развивать успех и продвигаются в сторону Оскольского водохранилища, населенных пунктов Сеньково и Свердловка (ЛНР), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища", - сообщил Марочко. Он добавил, что за истекшие сутки в районе населенного пункта Свердловка в ЛНР взято несколько опорных пунктов ВСУ. Также штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись от села Новоселовское по направлению к Сеньково, тем самым улучшив свое тактическое положение. В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.
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луганская народная республика
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луганская народная республика, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Российские силы продолжают наступать в сторону Купянска, сообщил Марочко

Марочко: российские военные продолжают развивать успех на Купянском направлении

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Российские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 7 сен - РИА Новости. На купянском направлении ВС РФ продолжают развивать успех и продвигаются в сторону Оскольского водохранилища, населенных пунктов Сеньково и Свердловка (ЛНР), сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«
"После форсирования реки Жеребец наши войска продолжают планомерное продвижение в направлении Оскольского водохранилища", - сообщил Марочко.
Он добавил, что за истекшие сутки в районе населенного пункта Свердловка в ЛНР взято несколько опорных пунктов ВСУ. Также штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись от села Новоселовское по направлению к Сеньково, тем самым улучшив свое тактическое положение.
В среду глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил журналистам, что линия соприкосновения в регионе проходит в 7 километрах от Купянска.
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Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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