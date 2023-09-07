МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны
МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны из-за газа РФ
© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Представителя Еврокомиссии в Вене Мартина Зельмайра вызвали в МИД Австрии после его критики в адрес властей республики из-за их контрактов на покупку газа из России, сообщил австрийский телеканал ORF.
"Зельмайр был вызван в МИД", - приводит телеканал слова пресс-секретаря министра иностранных дел Австрии. Уточняется, что поводом для вызова Зельмайра стали его слова, произнесенные в среду на мероприятии в Вене, посвященному современному искусству: "О, боже, 55% австрийского газа по-прежнему поступают из России".
Представитель ЕК также добавил, что он понимает, что есть энергетические проблемы, но, по его словам, Австрия - богатая страна и, как и другие государства, может обойтись без российского газа.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. По его словам, республика в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. Канцлер отмечал, что страна работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.
Срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину, который поступает в том числе в Австрию, истекает в конце 2024 года. Ранее экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс заявил, что Австрия должна подготовиться к тому, что не будет получать российский газ через Украину по истечении транзитного контракта.
Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.