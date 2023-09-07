https://ria.ru/20230907/kritika-1894837235.html

МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны

МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны - РИА Новости, 07.09.2023

МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны

Представителя Еврокомиссии в Вене Мартина Зельмайра вызвали в МИД Австрии после его критики в адрес властей республики из-за их контрактов на покупку газа из... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T19:20

2023-09-07T19:20

2023-09-07T19:20

цены на нефть

австрия

еврокомиссия

карл нехаммер

россия

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петер сийярто

omv

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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Представителя Еврокомиссии в Вене Мартина Зельмайра вызвали в МИД Австрии после его критики в адрес властей республики из-за их контрактов на покупку газа из России, сообщил австрийский телеканал ORF. "Зельмайр был вызван в МИД", - приводит телеканал слова пресс-секретаря министра иностранных дел Австрии. Уточняется, что поводом для вызова Зельмайра стали его слова, произнесенные в среду на мероприятии в Вене, посвященному современному искусству: "О, боже, 55% австрийского газа по-прежнему поступают из России". Представитель ЕК также добавил, что он понимает, что есть энергетические проблемы, но, по его словам, Австрия - богатая страна и, как и другие государства, может обойтись без российского газа. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. По его словам, республика в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. Канцлер отмечал, что страна работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники. При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно". Срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину, который поступает в том числе в Австрию, истекает в конце 2024 года. Ранее экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс заявил, что Австрия должна подготовиться к тому, что не будет получать российский газ через Украину по истечении транзитного контракта. Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.

https://ria.ru/20230904/putin-1894127658.html

https://ria.ru/20230812/gaz-1889685528.html

https://ria.ru/20230831/gaz-1893451575.html

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цены на нефть, австрия, еврокомиссия, карл нехаммер, россия, украина, петер сийярто, omv, газпром