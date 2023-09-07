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МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны - РИА Новости, 07.09.2023
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19:20 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kritika-1894837235.html
МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны
МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны - РИА Новости, 07.09.2023
МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны
Представителя Еврокомиссии в Вене Мартина Зельмайра вызвали в МИД Австрии после его критики в адрес властей республики из-за их контрактов на покупку газа из... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T19:20
2023-09-07T19:20
цены на нефть
австрия
еврокомиссия
карл нехаммер
россия
украина
петер сийярто
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Представителя Еврокомиссии в Вене Мартина Зельмайра вызвали в МИД Австрии после его критики в адрес властей республики из-за их контрактов на покупку газа из России, сообщил австрийский телеканал ORF. "Зельмайр был вызван в МИД", - приводит телеканал слова пресс-секретаря министра иностранных дел Австрии. Уточняется, что поводом для вызова Зельмайра стали его слова, произнесенные в среду на мероприятии в Вене, посвященному современному искусству: "О, боже, 55% австрийского газа по-прежнему поступают из России". Представитель ЕК также добавил, что он понимает, что есть энергетические проблемы, но, по его словам, Австрия - богатая страна и, как и другие государства, может обойтись без российского газа. Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. По его словам, республика в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. Канцлер отмечал, что страна работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники. При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно". Срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину, который поступает в том числе в Австрию, истекает в конце 2024 года. Ранее экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс заявил, что Австрия должна подготовиться к тому, что не будет получать российский газ через Украину по истечении транзитного контракта. Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
https://ria.ru/20230904/putin-1894127658.html
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цены на нефть, австрия, еврокомиссия, карл нехаммер, россия, украина, петер сийярто, omv, газпром
Цены на нефть, Австрия, Еврокомиссия, Карл Нехаммер, Россия, Украина, Петер Сийярто, OMV, Газпром
МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны

МИД Австрии вызвал представителя ЕК в Вене после критики страны из-за газа РФ

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 7 сен - РИА Новости. Представителя Еврокомиссии в Вене Мартина Зельмайра вызвали в МИД Австрии после его критики в адрес властей республики из-за их контрактов на покупку газа из России, сообщил австрийский телеканал ORF.
"Зельмайр был вызван в МИД", - приводит телеканал слова пресс-секретаря министра иностранных дел Австрии. Уточняется, что поводом для вызова Зельмайра стали его слова, произнесенные в среду на мероприятии в Вене, посвященному современному искусству: "О, боже, 55% австрийского газа по-прежнему поступают из России".
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Представитель ЕК также добавил, что он понимает, что есть энергетические проблемы, но, по его словам, Австрия - богатая страна и, как и другие государства, может обойтись без российского газа.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что закупать у России газ "неприятно с моральной точки зрения", но пока этого нельзя избежать. По его словам, республика в прошлом году начала ослаблять зависимость от газа из России. Канцлер отмечал, что страна работает над расширением поставок через Германию и Италию, чтобы иметь возможность использовать новые источники.
При этом канцлер напомнил, что у австрийского нефтегазового концерна OMV контракты с "Газпромом" на поставку газа в Австрию заключены до 2040 года, и их одностороннее расторжение со стороны республики обошлось бы дорого. Он добавил, что и "сжигать где-то газ было бы контрпродуктивно".
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Срок действующего контракта на транзит российского газа через Украину, который поступает в том числе в Австрию, истекает в конце 2024 года. Ранее экс-глава австрийского энергоконцерна OMV Герхард Ройсс заявил, что Австрия должна подготовиться к тому, что не будет получать российский газ через Украину по истечении транзитного контракта.
Евросоюз не вводил санкции против поставок российского газа, но большинство входящих в него стран после начала спецоперации на Украине поставили цель сократить закупки "голубого топлива" в России. "Газпром" неоднократно заявлял, что компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями. О том, что компания - надежный поставщик газа, говорил, в частности, глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он отмечал, что Венгрия лучше подготовлена к зиме, чем другие европейские страны, благодаря продолжающимся поставкам газа из России.
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