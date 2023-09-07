https://ria.ru/20230907/kredit-1894743546.html

ВТБ выдает более 40% кредитов по льготной госпрограмме кредитования МСП

ВТБ выдает более 40% кредитов по льготной госпрограмме кредитования МСП - РИА Новости, 07.09.2023

ВТБ выдает более 40% кредитов по льготной госпрограмме кредитования МСП

ВТБ за первые восемь месяцев 2023 года одобрил более 300 сделок на сумму свыше 37 миллиардов рублей в рамках совмещенной программы Минэкономразвития "1764" и... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:58

2023-09-07T13:58

2023-09-07T13:58

втб

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. ВТБ за первые восемь месяцев 2023 года одобрил более 300 сделок на сумму свыше 37 миллиардов рублей в рамках совмещенной программы Минэкономразвития "1764" и льготного фондирования "ПСК" Банка России и Корпорации МСП, сообщает банк. Как отмечается в сообщении, ВТБ лидирует среди банков участников программы с долей 43% в общем объеме таких сделок. Наибольший объем кредитных соглашений по программе клиенты ВТБ заключили в Москве и Московской области (2,8 миллиарда рублей), Нижнем Новгороде (1,8 миллиарда рублей), Владивостоке (1,7 миллиарда рублей), Астрахани и Барнауле (по 1,6 миллиарда рублей) и Кирове (1,4 миллиарда рублей). По числу и объему льготных кредитов лидируют предприятия обрабатывающего производства, на которые приходится 50% объема финансирования, 27% средств привлекли компании сферы транспортировки и хранения, 8% − гостиницы и организации общепита. Как отметил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников, в этом году средний и малый бизнес активно обращается за банковской поддержкой для реализации ранее отложенных и новых проектов. "Одним из факторов высокого спроса на инвестиционное кредитование в 2023 году стала программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП. ВТБ включился в работу по программе с момента ее запуска и лидирует по объему сделок. Всего с начала ее действия поддержку получили порядка 500 клиентов банка, объем кредитных соглашений составил 63 миллиарда рублей", − прокомментировал Бортников. Cовмещенная госпрограмма поддержки предпринимателей стартовала летом 2022 года. Она нацелена на расширение доступа МСП к кредитованию по низким льготным ставкам для реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях. Предприниматели могут получить кредит от 50 миллионов до 2 миллиардов рублей по ставкам 9% для малого и микробизнеса и 7,5% – для среднего бизнеса. Инвестиционные проекты должны относится к обрабатывающему производству, гостиничному бизнесу или профессиональной, научной и технической деятельности. В СКФО, ДФО, Республике Крым и Севастополе условия также распространяются на проекты в сфере логистики. Программа реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20230829/banki-1892943070.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

втб, новости компаний - экономика