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Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2023
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Новости Подмосковья
 
12:48 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/korma-1894725677.html
Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье
Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2023
Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье
Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье для сельскохозяйственных животных, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T12:48
2023-09-07T12:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье для сельскохозяйственных животных, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье уже заготовлено более 870 тысяч тонн грубых кормов. В том числе 64 тысячи тонн сена, около 800 тысяч тонн сенажа, более 10 тысяч тонн соломы. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 17,9 центнеров кормовых единиц", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, всего за 2023 год планируется заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа.
https://ria.ru/20230703/seno-1881946066.html
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье

© РИА Новости / Игорь Чабаненко | Перейти в медиабанкПодготовка сена к транспортировке
Подготовка сена к транспортировке - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Игорь Чабаненко
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Подготовка сена к транспортировке
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье для сельскохозяйственных животных, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
"В Подмосковье уже заготовлено более 870 тысяч тонн грубых кормов. В том числе 64 тысячи тонн сена, около 800 тысяч тонн сенажа, более 10 тысяч тонн соломы. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 17,9 центнеров кормовых единиц", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
По данным ведомства, всего за 2023 год планируется заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа.
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