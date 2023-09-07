https://ria.ru/20230907/korma-1894725677.html

Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье

Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье - РИА Новости, 07.09.2023

Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье

Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье для сельскохозяйственных животных, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T12:48

2023-09-07T12:48

2023-09-07T12:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Более 870 тысяч грубых кормов заготовлены в Подмосковье для сельскохозяйственных животных, сообщил курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Московской области Георгий Филимонов. "В Подмосковье уже заготовлено более 870 тысяч тонн грубых кормов. В том числе 64 тысячи тонн сена, около 800 тысяч тонн сенажа, более 10 тысяч тонн соломы. В хозяйствах всех категорий на одну условную голову в целом заготовлено 17,9 центнеров кормовых единиц", - отметил Филимонов, слова которого цитирует пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. По данным ведомства, всего за 2023 год планируется заготовить более 900 тысяч тонн сена и сенажа.

https://ria.ru/20230703/seno-1881946066.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье)