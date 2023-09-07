https://ria.ru/20230907/kontrnastuplenie-1894703689.html

СМИ: представители украинской разведки отчитались перед сенаторами США

СМИ: представители украинской разведки отчитались перед сенаторами США - РИА Новости, 07.09.2023

СМИ: представители украинской разведки отчитались перед сенаторами США

Высокопоставленные представители украинской разведки провели брифинг для членов комитетов американского сената по разведке, сообщает газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:26

2023-09-07T11:26

2023-09-07T11:32

в мире

украина

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Высокопоставленные представители украинской разведки провели брифинг для членов комитетов американского сената по разведке, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Высокопоставленные представители украинской разведки в частном порядке предоставили информацию членам комитета по разведке сената", - говорится в сообщении издания. По словам одного из источников, брифинг был посвящен украинскому контрнаступлению и перспективам Киева в конфликте. Стороны помимо этого обсудили гибель основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Газета не смогла подтвердить, кто именно с украинской стороны принимал участие в брифинге. Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".

https://ria.ru/20230814/mask-1889866989.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша