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СМИ: представители украинской разведки отчитались перед сенаторами США
СМИ: представители украинской разведки отчитались перед сенаторами США - РИА Новости, 07.09.2023
СМИ: представители украинской разведки отчитались перед сенаторами США
Высокопоставленные представители украинской разведки провели брифинг для членов комитетов американского сената по разведке, сообщает газета Politico со ссылкой... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T11:26
2023-09-07T11:26
2023-09-07T11:32
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Высокопоставленные представители украинской разведки провели брифинг для членов комитетов американского сената по разведке, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Высокопоставленные представители украинской разведки в частном порядке предоставили информацию членам комитета по разведке сената", - говорится в сообщении издания. По словам одного из источников, брифинг был посвящен украинскому контрнаступлению и перспективам Киева в конфликте. Стороны помимо этого обсудили гибель основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина. Газета не смогла подтвердить, кто именно с украинской стороны принимал участие в брифинге. Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
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в мире, украина, сша
СМИ: представители украинской разведки отчитались перед сенаторами США
Politico: украинская разведка отчитались перед сенаторами США по наступлению
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости.
Высокопоставленные представители украинской разведки провели брифинг для членов комитетов американского сената по разведке, сообщает газета Politico
со ссылкой на источники.
«
"Высокопоставленные представители украинской разведки в частном порядке предоставили информацию членам комитета по разведке сената", - говорится в сообщении издания.
По словам одного из источников, брифинг был посвящен украинскому контрнаступлению и перспективам Киева в конфликте. Стороны помимо этого обсудили гибель основателя группы "Вагнер" Евгения Пригожина.
Газета не смогла подтвердить, кто именно с украинской стороны принимал участие в брифинге.
Украинское контрнаступление на артемовском, южнодонецком и в первую очередь на запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Спустя три месяца президент Владимир Путин констатировал, что "контрнаступ" не то что буксует, "это провал".
Маск одним словом отреагировал на статью о "контрнаступе" ВСУ