https://ria.ru/20230907/kontakty-1894670611.html

Россия не отказывается от контактов с США, заявил Рябков

Россия не отказывается от контактов с США, заявил Рябков - РИА Новости, 07.09.2023

Россия не отказывается от контактов с США, заявил Рябков

Россия не отказывается от контактов с США, сообщил в четверг в ходе пресс-подхода в рамках семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T08:52

2023-09-07T08:52

2023-09-07T08:52

сергей рябков

россия

сша

политика

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БИШКЕК, 7 сен - РИА Новости. Россия не отказывается от контактов с США, сообщил в четверг в ходе пресс-подхода в рамках семинара "Укрепление режима ядерного нераспространения" в Бишкеке замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "У нас бывают не так редко контакты на рабочих уровнях. По разным аспектам мы продолжаем весь комплекс вопросов, касающихся гуманитарных случаев, визовых дел, функционирования загранучреждений, консульского обслуживания граждан. То, без чего нельзя обойтись между государствами и правительствами", - заявил дипломат. По словам Рябкова, в то же время диалога по "крупным" вопросам между РФ и США нет из-за "нежелания США обсуждать сюжеты, рассмотрение которых без России и в обход России бессмысленно". "Мы из этого и исходим. Никаких с нашей страны "инициатив" в плане обращения к американцам "давайте то или это обсудим" не предвидится, новостей на этом направлении не будет. Но на международных площадках, в многосторонних форматах контакты бывают. Это вполне нормально. По крайней мере, мы сами никогда от этих контактов не отказываемся, от них не уходим", - подчеркнул заместитель главы МИД РФ. По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, РФ будет наблюдать, что происходит "с точки зрения позиционирования Вашингтона как участника тех или иных международных процессов". "Погрязнут ли американцы окончательно в собственной всеподавляющей уверенности, что они могут либо в одиночку, либо в кругу своих ближайших сателлитов и единомышленников решить вопросы, которые им нужны. Если да, то дальнейшее размежевание международных отношений, разъединение глобальной цивилизации на блоки, коалиции, объединения и "тусовки" - это все продолжится. Но вина за это будет лежать полностью на Вашингтоне", - уточнил Рябков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей рябков, россия, сша, политика