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Путин поручил повысить компетенции в сфере ИИ в ключевых отраслях - РИА Новости, 07.09.2023
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14:29 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kompetentsii-1894754414.html
Путин поручил повысить компетенции в сфере ИИ в ключевых отраслях
Путин поручил повысить компетенции в сфере ИИ в ключевых отраслях - РИА Новости, 07.09.2023
Путин поручил повысить компетенции в сфере ИИ в ключевых отраслях
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2024 года принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T14:29
2023-09-07T14:29
владимир путин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2024 года принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, специалистов по государственному и муниципальному управлению", - говорится в сообщении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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владимир путин, россия, михаил мишустин
Владимир Путин, Россия, Михаил Мишустин
Путин поручил повысить компетенции в сфере ИИ в ключевых отраслях

Путин поручил принять меры по повышению компетенций в сфере ИИ ключевых отраслей

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2024 года принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
«
"Правительству Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, специалистов по государственному и муниципальному управлению", - говорится в сообщении.
Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Путин поручил поэтапно применять модуль "Системы ИИ" в высшем образовании
Вчера, 14:23
 
Владимир ПутинРоссияМихаил Мишустин
 
 
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