https://ria.ru/20230907/kompetentsii-1894754414.html

Путин поручил повысить компетенции в сфере ИИ в ключевых отраслях

Путин поручил повысить компетенции в сфере ИИ в ключевых отраслях - РИА Новости, 07.09.2023

Путин поручил повысить компетенции в сфере ИИ в ключевых отраслях

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2024 года принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T14:29

2023-09-07T14:29

2023-09-07T14:29

владимир путин

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта 2024 года принять дополнительные меры для повышения уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: принять дополнительные меры, направленные на повышение уровня компетенций в сфере искусственного интеллекта специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, специалистов по государственному и муниципальному управлению", - говорится в сообщении. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20230907/ii-1894752749.html

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владимир путин, россия, михаил мишустин