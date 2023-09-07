Рейтинг@Mail.ru
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 07.09.2023 (обновлено: 17:06 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894783830.html
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 07.09.2023
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады
Бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в присвоении почти 250 миллионов долларов, хотят лишить прав на телеканал "1+1", сообщил бывший депутат... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:14
2023-09-07T17:06
в мире
украина
киев
игорь коломойский
игорь мосийчук
верховная рада украины
страна.ua
служба безопасности украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150838/34/1508383441_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_8837c0a96acd6223f99541e4a0e575a1.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в присвоении почти 250 миллионов долларов, хотят лишить прав на телеканал "1+1", сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале. Ранее в четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило Коломойскому и еще пяти сообщникам обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. "Готовится решение об изъятии корпоративных прав на телеканал 1+1 и передачи их в АРМУ (Украинское агентство по розыску и менеджменту активов – ред.)", - написал Мосийчук. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что суд перенес рассмотрение апелляции на арест Коломойского на 25 сентября. Ранее СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам Лысака, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.
https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894781289.html
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/14/1737754134_0:0:3259:2444_1920x0_80_0_0_35a2423c9cc1406a5ee30973bf5d977d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, игорь коломойский, игорь мосийчук, верховная рада украины, страна.ua, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Игорь Коломойский, Игорь Мосийчук, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Служба безопасности Украины
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады

Экс-депутат Рады Мосийчук: Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Игорь Коломойский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в присвоении почти 250 миллионов долларов, хотят лишить прав на телеканал "1+1", сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале.
Ранее в четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило Коломойскому и еще пяти сообщникам обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов.
«
"Готовится решение об изъятии корпоративных прав на телеканал 1+1 и передачи их в АРМУ (Украинское агентство по розыску и менеджменту активов – ред.)", - написал Мосийчук.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что суд перенес рассмотрение апелляции на арест Коломойского на 25 сентября.
Ранее СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам Лысака, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.
Бизнесмен Игорь Коломойский в Шевченковском суде в Киеве. 2 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Коломойскому предъявили обвинение в присвоении 250 миллионов долларов
Вчера, 16:04
 
В миреУкраинаКиевИгорь КоломойскийИгорь МосийчукВерховная Рада УкраиныСтрана.uaСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала