https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894783830.html
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 07.09.2023
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады
Бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в присвоении почти 250 миллионов долларов, хотят лишить прав на телеканал "1+1", сообщил бывший депутат... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:14
2023-09-07T16:14
2023-09-07T17:06
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игорь коломойский
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служба безопасности украины
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в присвоении почти 250 миллионов долларов, хотят лишить прав на телеканал "1+1", сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале. Ранее в четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило Коломойскому и еще пяти сообщникам обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. "Готовится решение об изъятии корпоративных прав на телеканал 1+1 и передачи их в АРМУ (Украинское агентство по розыску и менеджменту активов – ред.)", - написал Мосийчук. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что суд перенес рассмотрение апелляции на арест Коломойского на 25 сентября. Ранее СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам Лысака, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.
https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894781289.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, игорь коломойский, игорь мосийчук, верховная рада украины, страна.ua, служба безопасности украины
В мире, Украина, Киев, Игорь Коломойский, Игорь Мосийчук, Верховная Рада Украины, Страна.ua, Служба безопасности Украины
Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады
Экс-депутат Рады Мосийчук: Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1"