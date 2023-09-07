https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894783830.html

Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады

Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 07.09.2023

Коломойского хотят лишить прав на телеканал "1+1", заявил экс-депутат Рады

Бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в присвоении почти 250 миллионов долларов, хотят лишить прав на телеканал "1+1", сообщил бывший депутат... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:14

2023-09-07T16:14

2023-09-07T17:06

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Бизнесмена Игоря Коломойского, которого подозревают в присвоении почти 250 миллионов долларов, хотят лишить прав на телеканал "1+1", сообщил бывший депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук в своем телеграм-канале. Ранее в четверг Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что предъявило Коломойскому и еще пяти сообщникам обвинение в присвоении почти 250 миллионов долларов. "Готовится решение об изъятии корпоративных прав на телеканал 1+1 и передачи их в АРМУ (Украинское агентство по розыску и менеджменту активов – ред.)", - написал Мосийчук. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщало, что суд перенес рассмотрение апелляции на арест Коломойского на 25 сентября. Ранее СБУ предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Суд в Киеве 2 сентября арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам Лысака, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что Коломойский будет подавать апелляцию на решение суда.

https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894781289.html

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Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, игорь коломойский, игорь мосийчук, верховная рада украины, страна.ua, служба безопасности украины