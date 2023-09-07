https://ria.ru/20230907/kolomoyskiy-1894781289.html

Коломойскому предъявили обвинение в присвоении 250 миллионов долларов

Коломойскому предъявили обвинение в присвоении 250 миллионов долларов - РИА Новости, 08.09.2023

Коломойскому предъявили обвинение в присвоении 250 миллионов долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену Игорю Коломойскому и еще пяти сообщникам в присвоении почти 250 миллионов... РИА Новости, 08.09.2023

2023-09-07T16:04

2023-09-07T16:04

2023-09-08T01:31

в мире

украина

игорь коломойский

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бизнесмену Игорю Коломойскому и еще пяти сообщникам в присвоении почти 250 миллионов долларов, сообщило ведомство в телеграм-канале."Седьмого сентября 2023 года детективы НАБУ по согласованию с руководителем САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — Прим. ред.) сообщили бывшему конечному бенефициарному владельцу Приватбанка (Игорю Коломойскому. — Прим. ред.) и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами банка на сумму более 9,2 миллиарда гривен (почти 250 миллионов долларов)", — говорится в сообщении бюро.По данным следствия, в январе — марте 2015 года Коломойский, на тот момент возглавлявший Днепропетровскую областную госадминистрацию, разработал план, как завладеть средствами Приватбанка для дальнейшего финансирования подконтрольной офшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале.Затем часть суммы в размере более 446 миллионов гривен (12 миллионов долларов) для легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операций купли-продажи ценных бумаг, а после этого — на счета еще двух. В конце концов средства поступили на лицевой счет Коломойского. Ими он распорядился по своему усмотрению — внес в уставный капитал Приватбанка во исполнение требований Национального банка Украины.Сейчас следствие продолжается. По данным НАБУ, это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами Приватбанка. В октябре прошлого года НАБУ и САП признали, что для доказательства вины подозреваемых детективы собрали достаточно доказательств по трем предыдущим эпизодам и открыли материалы следствия, 6 сентября 2023 года обвинительный акт направили в суд. Второго сентября Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В тот же день суд в Киеве арестовал его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен (около 13,7 миллиона долларов). По словам адвоката Коломойского, его подзащитный не будет вносить залог. Он также заявил, что обвиняемый будет опротестовывать решение суда.По информации издания "Страна.ua", рассмотрение апелляции перенесли на 25 сентября.Как писали украинские СМИ, Коломойский сыграл ключевую роль в победе Владимира Зеленского на президентских выборах в 2019 году. После этого бизнесмен стал крайне близок к властям страны, в частности, по данным СМИ, он получил "квоту" в Раде, проведя туда десятки ориентированных на него депутатов через президентскую фракцию "Слуги народа". Кроме того, Коломойский усилил влияние на экономику страны.Но почти сразу же между бизнесменом и командой Зеленского возникли противоречия, которые стали со временем углубляться. При этом из-за западных санкций Коломойский оказался в более уязвимой позиции, так как они усилили его зависимость от украинских властей.Политолог Борис Межуев в беседе с радио Sputnik отмечал, что Зеленский может бояться шантажа со стороны Коломойского. По его словам, в политике существует тенденция "освобождаться от олигархов, которые слишком много знают".

https://ria.ru/20230903/kolomoyskiy-1893933229.html

https://ria.ru/20230527/aktivy-1874582876.html

https://ria.ru/20230504/kolomoyskiy-1869742615.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, игорь коломойский, национальное антикоррупционное бюро украины (набу)