https://ria.ru/20230907/knr-1894736077.html
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР - РИА Новости, 07.09.2023
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР
Тайвань будет следить за учениями с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит у берегов провинции Чжэцзян, расположенной к РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:26
2023-09-07T13:26
2023-09-07T13:30
в мире
тайвань
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чжэцзян
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Тайвань будет следить за учениями с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит у берегов провинции Чжэцзян, расположенной к северу от острова, сообщило в четверг министерство обороны Тайваня. Накануне чжэцзянское отделение управления КНР по обеспечению безопасности на море сообщало, что с 18.00 (13.00 по мск) 6 сентября по 18.00 10 сентября будет проводить военные учения в Восточно-Китайском море, в связи с чем запретило проход кораблей в указанные зоны. "Недавно Компартия Китая установила запретную для судоходства зону у восточного побережья провинции Чжэцзян и проводит там ежегодные плановые учения с боевыми стрельбами", - говорится в сообщении министерства обороны. Ведомство отметило, что армия Тайваня в режиме реального времени мониторит ситуацию с учениями, проводит анализ и реагирует надлежащим образом. "Согласно нынешним оценкам, учения не оказывают влияния на безопасность нашего морского и воздушного пространства. Министерство обороны будет тщательно следить за ситуацией, полагаясь на принципы снисходительного отношения к противнику, чтобы избежать распространения ложной информации", - говорится в сообщении. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230831/pomosch-1893409954.html
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в мире, тайвань, китай, чжэцзян, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Чжэцзян, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР
МО Тайваня будет следить за боевыми стрельбами КНР у берегов провинции Чжэцзян
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости.
Тайвань будет следить за учениями с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит у берегов провинции Чжэцзян, расположенной к северу от острова, сообщило в четверг министерство обороны Тайваня
.
Накануне чжэцзянское отделение управления КНР
по обеспечению безопасности на море сообщало, что с 18.00 (13.00 по мск) 6 сентября по 18.00 10 сентября будет проводить военные учения в Восточно-Китайском море
, в связи с чем запретило проход кораблей в указанные зоны.
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"Недавно Компартия Китая установила запретную для судоходства зону у восточного побережья провинции Чжэцзян и проводит там ежегодные плановые учения с боевыми стрельбами", - говорится в сообщении министерства обороны.
Ведомство отметило, что армия Тайваня в режиме реального времени мониторит ситуацию с учениями, проводит анализ и реагирует надлежащим образом.
"Согласно нынешним оценкам, учения не оказывают влияния на безопасность нашего морского и воздушного пространства. Министерство обороны будет тщательно следить за ситуацией, полагаясь на принципы снисходительного отношения к противнику, чтобы избежать распространения ложной информации", - говорится в сообщении.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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