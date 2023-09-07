https://ria.ru/20230907/knr-1894736077.html

Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР

Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР - РИА Новости, 07.09.2023

Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР

Тайвань будет следить за учениями с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит у берегов провинции Чжэцзян, расположенной к РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T13:26

2023-09-07T13:26

2023-09-07T13:30

в мире

тайвань

китай

чжэцзян

народно-освободительная армия китая

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ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Тайвань будет следить за учениями с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит у берегов провинции Чжэцзян, расположенной к северу от острова, сообщило в четверг министерство обороны Тайваня. Накануне чжэцзянское отделение управления КНР по обеспечению безопасности на море сообщало, что с 18.00 (13.00 по мск) 6 сентября по 18.00 10 сентября будет проводить военные учения в Восточно-Китайском море, в связи с чем запретило проход кораблей в указанные зоны. "Недавно Компартия Китая установила запретную для судоходства зону у восточного побережья провинции Чжэцзян и проводит там ежегодные плановые учения с боевыми стрельбами", - говорится в сообщении министерства обороны. Ведомство отметило, что армия Тайваня в режиме реального времени мониторит ситуацию с учениями, проводит анализ и реагирует надлежащим образом. "Согласно нынешним оценкам, учения не оказывают влияния на безопасность нашего морского и воздушного пространства. Министерство обороны будет тщательно следить за ситуацией, полагаясь на принципы снисходительного отношения к противнику, чтобы избежать распространения ложной информации", - говорится в сообщении. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230831/pomosch-1893409954.html

https://ria.ru/20230905/ukraina-1894329278.html

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в мире, тайвань, китай, чжэцзян, народно-освободительная армия китая