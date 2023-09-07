Рейтинг@Mail.ru
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:26 07.09.2023 (обновлено: 13:30 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/knr-1894736077.html
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР - РИА Новости, 07.09.2023
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР
Тайвань будет следить за учениями с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит у берегов провинции Чжэцзян, расположенной к РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:26
2023-09-07T13:30
в мире
тайвань
китай
чжэцзян
народно-освободительная армия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579884978_0:0:2911:1638_1920x0_80_0_0_dcac253803f9e9acaeddfae329958c0c.jpg
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Тайвань будет следить за учениями с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит у берегов провинции Чжэцзян, расположенной к северу от острова, сообщило в четверг министерство обороны Тайваня. Накануне чжэцзянское отделение управления КНР по обеспечению безопасности на море сообщало, что с 18.00 (13.00 по мск) 6 сентября по 18.00 10 сентября будет проводить военные учения в Восточно-Китайском море, в связи с чем запретило проход кораблей в указанные зоны. "Недавно Компартия Китая установила запретную для судоходства зону у восточного побережья провинции Чжэцзян и проводит там ежегодные плановые учения с боевыми стрельбами", - говорится в сообщении министерства обороны. Ведомство отметило, что армия Тайваня в режиме реального времени мониторит ситуацию с учениями, проводит анализ и реагирует надлежащим образом. "Согласно нынешним оценкам, учения не оказывают влияния на безопасность нашего морского и воздушного пространства. Министерство обороны будет тщательно следить за ситуацией, полагаясь на принципы снисходительного отношения к противнику, чтобы избежать распространения ложной информации", - говорится в сообщении. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20230831/pomosch-1893409954.html
https://ria.ru/20230905/ukraina-1894329278.html
тайвань
китай
чжэцзян
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1579884978_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_a59810272d4c475615176b69cecd35d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, китай, чжэцзян, народно-освободительная армия китая
В мире, Тайвань, Китай, Чжэцзян, Народно-освободительная армия Китая
Минобороны Тайваня заявило, что будет следить за учениями армии КНР

МО Тайваня будет следить за боевыми стрельбами КНР у берегов провинции Чжэцзян

© AP Photo / Zha ChunmingМорские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Zha Chunming
Морские пехотинцы Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 7 сен - РИА Новости. Тайвань будет следить за учениями с боевыми стрельбами, которые Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проводит у берегов провинции Чжэцзян, расположенной к северу от острова, сообщило в четверг министерство обороны Тайваня.
Накануне чжэцзянское отделение управления КНР по обеспечению безопасности на море сообщало, что с 18.00 (13.00 по мск) 6 сентября по 18.00 10 сентября будет проводить военные учения в Восточно-Китайском море, в связи с чем запретило проход кораблей в указанные зоны.
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 31.08.2023
Военная помощь США Тайваню "откармливает" американский ВПК, заявил Пекин
31 августа, 15:00
"Недавно Компартия Китая установила запретную для судоходства зону у восточного побережья провинции Чжэцзян и проводит там ежегодные плановые учения с боевыми стрельбами", - говорится в сообщении министерства обороны.
Ведомство отметило, что армия Тайваня в режиме реального времени мониторит ситуацию с учениями, проводит анализ и реагирует надлежащим образом.
"Согласно нынешним оценкам, учения не оказывают влияния на безопасность нашего морского и воздушного пространства. Министерство обороны будет тщательно следить за ситуацией, полагаясь на принципы снисходительного отношения к противнику, чтобы избежать распространения ложной информации", - говорится в сообщении.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
"Это поразительно". В Китае восхитились особенностью российской армии
5 сентября, 16:27
 
В миреТайваньКитайЧжэцзянНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала