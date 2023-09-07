Рейтинг@Mail.ru
Адвокат Клюшина попросил суд в США дать россиянину три года тюрьмы - РИА Новости, 07.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 07.09.2023 (обновлено: 17:52 07.09.2023)
https://ria.ru/20230907/klyushin-1894813960.html
Адвокат Клюшина попросил суд в США дать россиянину три года тюрьмы
Адвокат Клюшина попросил суд в США дать россиянину три года тюрьмы - РИА Новости, 07.09.2023
Адвокат Клюшина попросил суд в США дать россиянину три года тюрьмы
Адвокат россиянина Владислава Клюшина просит суд в США назначить подзащитному наказание в виде трех лет тюрьмы и зачесть уже отбытые два с половиной года... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T17:46
2023-09-07T17:52
сша
в мире
владислав клюшин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_262b3042c0981a35a851c32a22d65738.jpg
БОСТОН, 7 сен – РИА Новости. Адвокат россиянина Владислава Клюшина просит суд в США назначить подзащитному наказание в виде трех лет тюрьмы и зачесть уже отбытые два с половиной года заключения, передает корреспондент РИА Новости.Суд в американском городе Бостоне в четверг определяет меру наказания учредителю IT-компании "М13", которого власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.Адвокат Максим Немцев назвал "драконовским" 14-летний срок, который запросила прокуратура. По словам защитника, Клюшин не был "необходимым компонентом совершения преступления", которое бы состоялось и без его участия.Сам Клюшин отказался от обращения к суду. Он не признает себя виновным.Клюшин был арестован в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу, экстрадирован и в феврале нынешнего года признан виновным судом присяжных.
https://ria.ru/20220413/klyushin-1783303741.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850334325_96:0:2827:2048_1920x0_80_0_0_0120d23270867085303d45c98bfe671d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, в мире, владислав клюшин
США, В мире, Владислав Клюшин
Адвокат Клюшина попросил суд в США дать россиянину три года тюрьмы

Адвокат попросил суд в США дать Клюшину три года тюрьмы и зачесть отбытые 2,5

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
БОСТОН, 7 сен – РИА Новости. Адвокат россиянина Владислава Клюшина просит суд в США назначить подзащитному наказание в виде трех лет тюрьмы и зачесть уже отбытые два с половиной года заключения, передает корреспондент РИА Новости.
Суд в американском городе Бостоне в четверг определяет меру наказания учредителю IT-компании "М13", которого власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.
Адвокат Максим Немцев назвал "драконовским" 14-летний срок, который запросила прокуратура. По словам защитника, Клюшин не был "необходимым компонентом совершения преступления", которое бы состоялось и без его участия.
Сам Клюшин отказался от обращения к суду. Он не признает себя виновным.
Клюшин был арестован в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу, экстрадирован и в феврале нынешнего года признан виновным судом присяжных.
Полицейский держит в руках наручники - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
Защита Клюшина считает материалы его дела в США сфальсифицированными
13 апреля 2022, 13:21
 
СШАВ миреВладислав Клюшин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала