https://ria.ru/20230907/klyushin-1894813960.html

Адвокат Клюшина попросил суд в США дать россиянину три года тюрьмы

Адвокат Клюшина попросил суд в США дать россиянину три года тюрьмы - РИА Новости, 07.09.2023

Адвокат Клюшина попросил суд в США дать россиянину три года тюрьмы

Адвокат россиянина Владислава Клюшина просит суд в США назначить подзащитному наказание в виде трех лет тюрьмы и зачесть уже отбытые два с половиной года... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T17:46

2023-09-07T17:46

2023-09-07T17:52

сша

в мире

владислав клюшин

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БОСТОН, 7 сен – РИА Новости. Адвокат россиянина Владислава Клюшина просит суд в США назначить подзащитному наказание в виде трех лет тюрьмы и зачесть уже отбытые два с половиной года заключения, передает корреспондент РИА Новости.Суд в американском городе Бостоне в четверг определяет меру наказания учредителю IT-компании "М13", которого власти США обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.Адвокат Максим Немцев назвал "драконовским" 14-летний срок, который запросила прокуратура. По словам защитника, Клюшин не был "необходимым компонентом совершения преступления", которое бы состоялось и без его участия.Сам Клюшин отказался от обращения к суду. Он не признает себя виновным.Клюшин был арестован в марте 2021 года в Швейцарии по американскому запросу, экстрадирован и в феврале нынешнего года признан виновным судом присяжных.

https://ria.ru/20220413/klyushin-1783303741.html

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сша, в мире, владислав клюшин