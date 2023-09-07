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Бывший глава МИД Британии заявил, что жалеет о принятии Кипра в ЕС - РИА Новости, 07.09.2023
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13:30 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/kipr-1894736828.html
Бывший глава МИД Британии заявил, что жалеет о принятии Кипра в ЕС
Бывший глава МИД Британии заявил, что жалеет о принятии Кипра в ЕС - РИА Новости, 07.09.2023
Бывший глава МИД Британии заявил, что жалеет о принятии Кипра в ЕС
Министр иностранных дел Британии с 2001 по 2006 годы Джек Стро выразил сожаление о том, что Кипр был принят в Евросоюз. РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T13:30
2023-09-07T13:30
в мире
кипр
россия
джек стро
евросоюз
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Британии с 2001 по 2006 годы Джек Стро выразил сожаление о том, что Кипр был принят в Евросоюз. В статье в газете Politico он рассуждает о "тесных связях" между Россией и Республикой Кипр, преимущественно населенной греками-киприотами. Экс-министр также напоминает, что Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами, а ООН в 2004 году, перед принятием республики в ЕС, предложила грекам-киприотам и туркам-киприотам договориться о мирном урегулировании. По словам Стро, большая часть греческой общины отвергла выдвинутые предложения. "Мы могли и должны были заморозить вступление Кипра (в ЕС - ред.) на этом этапе и дать понять обеим сторонам, что только объединенному острову разрешат вступить в ЕС. Неудача блока (которой я способствовал) означает, что сам ЕС осуществляет контроль над замороженным конфликтом... Он потерял все серьезные рычаги воздействия на греков-киприотов", - написал он. По мнению экс-министра, представители греческой общины считают, что они пользуются полной свободой действий, в частности в отношении России. Как считает Стро, международное сообщество должно поддержать создание на острове двух государств, если переговоры о конституции для объединенного Кипра не увенчаются успехом. При этом в качестве примеров, когда раздел государств был "наименее худшим из доступных вариантов", он приводит Чехословакию и Югославию. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.
https://ria.ru/20230901/arest-1893602424.html
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в мире, кипр, россия, джек стро, евросоюз
В мире, Кипр, Россия, Джек Стро, Евросоюз
Бывший глава МИД Британии заявил, что жалеет о принятии Кипра в ЕС

Бывший глава МИД Британии Джек Стро выразил сожаление из-за принятия Кипра в ЕС

© AP Photo / Vahid SalemiДжек Стро
Джек Стро - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Джек Стро. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел Британии с 2001 по 2006 годы Джек Стро выразил сожаление о том, что Кипр был принят в Евросоюз.
В статье в газете Politico он рассуждает о "тесных связях" между Россией и Республикой Кипр, преимущественно населенной греками-киприотами. Экс-министр также напоминает, что Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами, а ООН в 2004 году, перед принятием республики в ЕС, предложила грекам-киприотам и туркам-киприотам договориться о мирном урегулировании. По словам Стро, большая часть греческой общины отвергла выдвинутые предложения.
"Мы могли и должны были заморозить вступление Кипра (в ЕС - ред.) на этом этапе и дать понять обеим сторонам, что только объединенному острову разрешат вступить в ЕС. Неудача блока (которой я способствовал) означает, что сам ЕС осуществляет контроль над замороженным конфликтом... Он потерял все серьезные рычаги воздействия на греков-киприотов", - написал он.
По мнению экс-министра, представители греческой общины считают, что они пользуются полной свободой действий, в частности в отношении России.
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Как считает Стро, международное сообщество должно поддержать создание на острове двух государств, если переговоры о конституции для объединенного Кипра не увенчаются успехом. При этом в качестве примеров, когда раздел государств был "наименее худшим из доступных вариантов", он приводит Чехословакию и Югославию.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК). Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации.
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