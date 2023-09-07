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В Килии Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Килии Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 07.09.2023
В Килии Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы слышны в городе Килия в Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, сообщает украинское издание "Зеркало... РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T03:29
2023-09-07T03:29
2023-09-07T03:38
специальная военная операция на украине
одесская область
вооруженные силы рф
в мире
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МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Взрывы слышны в городе Килия в Одесской области, где расположен речной порт и крупный судостроительно-судоремонтный завод, сообщает украинское издание "Зеркало недели"."Килия, Одесская область, мониторинговые паблики сообщают о взрывах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Согласно данным онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации, с 0.28 (совпадает с мск) в Одесской области объявлена воздушная тревога. Накануне ночью Килия, а также другой порт — Рени — также подвергалась российским ударам. Позднее глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил о повреждении объектов припортовой и сельскохозяйственной инфраструктуры. В то же время глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что в Килии в результате удара цех по производству морских беспилотников.Российская армия с 10 октября наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на взрыв, устроенный Киевом на Крымском мосту.Украина вновь атаковала переправу через Керченский пролив в ночь на 17 июля. После этого российские вооруженные силы ударили по Одессе, Ильичевску и Николаеву, в том числе по местам производства и хранения катеров-дронов, складам боеприпасов и хранилищам топлива.
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одесская область, вооруженные силы рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесская область, Вооруженные силы РФ, В мире
В Килии Одесской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Зеркало недели": в городе Килия Одесской области прогремел ряд взрывов