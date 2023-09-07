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Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области

Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.09.2023

Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области

Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки и ворвались в храм Бориса и Глеба в городе Вышгород Киевской области, РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T16:48

2023-09-07T16:48

2023-09-07T16:48

религия

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки и ворвались в храм Бориса и Глеба в городе Вышгород Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает телеканал "Первый казацкий". "Шестого сентября группа рейдеров от ПЦУ срезали замки и ворвались в храм святых Бориса и Глеба в городе Вышгород", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Первого казацкого". По данным телеканала, один из клириков ПЦУ осквернил алтарь храма. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене.

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