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Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.09.2023
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Религия
 
16:48 07.09.2023
https://ria.ru/20230907/khram-1894795675.html
Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области
Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.09.2023
Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области
Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки и ворвались в храм Бориса и Глеба в городе Вышгород Киевской области, РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:48
2023-09-07T16:48
религия
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
киевская область
украина
в мире
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки и ворвались в храм Бориса и Глеба в городе Вышгород Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает телеканал "Первый казацкий". "Шестого сентября группа рейдеров от ПЦУ срезали замки и ворвались в храм святых Бориса и Глеба в городе Вышгород", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Первого казацкого". По данным телеканала, один из клириков ПЦУ осквернил алтарь храма. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене.
https://ria.ru/20230905/kiev-1894279113.html
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ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), киевская область, украина, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Киевская область, Украина, В мире
Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области

Сторонники ПЦУ срезали замки и ворвались в храм УПЦ в Вышгороде Киевской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКупол храма
Купол храма - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Купол храма. Архивное фото
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МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки и ворвались в храм Бориса и Глеба в городе Вышгород Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает телеканал "Первый казацкий".
"Шестого сентября группа рейдеров от ПЦУ срезали замки и ворвались в храм святых Бориса и Глеба в городе Вышгород", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Первого казацкого".
По данным телеканала, один из клириков ПЦУ осквернил алтарь храма.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене.
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РелигияСитуация вокруг УПЦПравославная церковь Украины (ПЦУ)Киевская областьУкраинаВ мире
 
 
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