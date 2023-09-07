https://ria.ru/20230907/khram-1894795675.html
Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области
Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области - РИА Новости, 07.09.2023
Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области
Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки и ворвались в храм Бориса и Глеба в городе Вышгород Киевской области, РИА Новости, 07.09.2023
2023-09-07T16:48
2023-09-07T16:48
2023-09-07T16:48
религия
ситуация вокруг упц
православная церковь украины (пцу)
киевская область
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44163/18/441631854_0:638:1331:1386_1920x0_80_0_0_f660f11a043340545a14c2464116f81f.jpg
МОСКВА, 7 сен – РИА Новости. Представители раскольнической структуры "Православная церковь Украины" (ПЦУ) срезали замки и ворвались в храм Бориса и Глеба в городе Вышгород Киевской области, принадлежащий канонической Украинской православной церкви (УПЦ), передает телеканал "Первый казацкий". "Шестого сентября группа рейдеров от ПЦУ срезали замки и ворвались в храм святых Бориса и Глеба в городе Вышгород", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале "Первого казацкого". По данным телеканала, один из клириков ПЦУ осквернил алтарь храма. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. По всей стране раскольники из структуры "ПЦУ" силой захватывают храмы канонической УПЦ. Служба безопасности Украины заводит уголовные дела против духовенства УПЦ, обвиняя священнослужителей в госизмене.
https://ria.ru/20230905/kiev-1894279113.html
киевская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/44163/18/441631854_0:513:1331:1511_1920x0_80_0_0_2feeff3a72fda057470b456c5af9b810.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация вокруг упц, православная церковь украины (пцу), киевская область, украина, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Православная церковь Украины (ПЦУ), Киевская область, Украина, В мире
Сторонники ПЦУ срезали замки на храме канонической УПЦ в Киевской области
Сторонники ПЦУ срезали замки и ворвались в храм УПЦ в Вышгороде Киевской области