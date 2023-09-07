https://ria.ru/20230907/kallas-1894707051.html

Почти 70 процентов эстонцев выступают за отставку Каллас, показал опрос

Почти 70 процентов эстонцев выступают за отставку Каллас, показал опрос - РИА Новости, 07.09.2023

Почти 70 процентов эстонцев выступают за отставку Каллас, показал опрос

Почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в РФ должна уйти в отставку, свидетельствуют результаты... РИА Новости, 07.09.2023

2023-09-07T11:41

2023-09-07T11:41

2023-09-07T11:41

в мире

эстония

кая каллас

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893556944_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e52ad5e83aa41a1bec309516fcadadce.jpg

ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен - РИА Новости. Почти 70% жителей Эстонии считают, что премьер-министр Кая Каллас после скандала с бизнесом ее мужа в РФ должна уйти в отставку, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической фирмой Norstat по заказу Института общественных исследований. "Респондентам был задан следующий вопрос: "Считаете ли вы, что Кая Каллас должна уйти в отставку с поста премьер-министра?" 67% ответили "скорее да" или "да", 27% ответили "нет" или "скорее нет", а 6% ответили: "не могу сказать", - говорится в сообщении Norstat, опубликованном в четверг в эстонских СМИ. Опрос Norstat проводился 6 сентября в онлайн-среде среди граждан Эстонии от 18 лет и старше, в нем приняли участие 1000 респондентов. Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил, что транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая мужу Каллас Арво Халлику, до сих пор продолжает перевозки грузов в Россию. Эта информация вызвала большой резонанс в обществе. Критики Каллас отметили, что она призывала весь мир "прекратить кровавый бизнес с Россией", но якобы не знала, что компания ее супруга продолжает перевозку грузов в Россию. Оппозиционные политики потребовали от Каллас ухода в отставку. На прошлой неделе Каллас заявила, что сожалеет о ситуации с бизнесом Халлика в РФ, но не намерена уходить в отставку. Она подчеркнула, что фирма Stark Logistics не занималась перевозкой в Россию товаров, находящихся под санкциями ЕС. Услуги по перевозке грузов сейчас оказывается только одной эстонской компании, которая прекращает производственную деятельность в РФ и вывозит из России оборудование с помощью Stark Logistics, этот процесс завершится в сентябре.

https://ria.ru/20230901/estoniya-1893456225.html

эстония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, эстония, кая каллас